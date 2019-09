Operativo del Modelo sería un fracaso por falta de un plan sostenible

Que la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) no cuente con un plan integral y un proyecto que promueva la microempresa en coordinación con entidades privadas y públicas, entre ellas el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), conllevaría a que el último operativo para recuperar los espacios públicos en el mercado Modelo sea un fracaso, tal como sucedió en las gestiones de los exalcaldes Roberto Torres y David Cornejo.

Así lo expresaron los concejales de oposición Jony Piana Ramírez y Andrés Puell Varas, quienes lamentaron que a pocas horas de la diligencia en cumplimiento de la sentencia del Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, los comerciantes ambulantes hayan retornado a las zonas liberadas.

La República en su edición del 12 de setiembre informó que a horas del 10 de setiembre, día en que se realizó el operativo con el fiscal de Prevención del Delito Erland Sánchez, los informales volvieron a tomar las calles. Incluso en un lapso menor de tiempo de lo que sucedió en 2014 y 2015.

Jony Piana lamentó que el ayuntamiento no cuente con alternativas para dar sostenibilidad al mandato judicial.

“Todo indica que el municipio no tiene un plan integral de sostenibilidad. No se trata de decir que no se cuenta con el personal edil suficiente para controlar el ingreso de los informales al área del centro de abasto”, enfatizó

El munícipe señaló que son los hechos los que cuentan y no los discursos. En esa línea precisó que las autoridades ediles no fomentaron un proyecto de inversión como es la microempresa. “No hubo coordinaciones con el gobierno regional para ejecutar proyectos. Si la sentencia solo se cumplió para evitar que los funcionarios sean detenidos sería reprochable”, afirmó.

Exigen inspección fiscal

A su turno el concejal Andrés Puell sostuvo que el operativo sería un fracaso, por lo que invocó a la Fiscalía Civil como parte demandante en el proceso contra la MPCh, realizar una inspección.

“No se pueden burlar de un fallo judicial. ¿Cómo es posible que ejecuten un operativo sin contar con logística y personal? Mientras tanto el alcalde Marcos Gasco se encuentra en Alemania”, expresó.