Loreto: encuentran desnutridos a niños que se perdieron 9 días en la selva [VIDEO]

Dos menores de edad fueron encontrados nueve días después que se reportara su desaparición en medio de la selva de la comunidad Yahuma Callarú en el Bajo Amazonas, en la región de Loreto.

Según contaron los niños S.P.G (11) y L.P.R. (9), el pasado 7 de setiembre acompañaron a su tío Fabio Parente Ramírez (39) a comprar sandía a un mercado, pero al regreso, él les dijo que tenían que volver caminando bordeando el río, debido a que la canoa estaba llena de la sandía adquirida y no los podía llevar de regreso a su vivienda.

No obstante, debido a su corta edad los hermanitos perdieron la orientación y terminaron por quedar en medio de la espesura de vegetación. “Solo tomábamos agua del río o de las quebradas que encontrábamos en el camino para poder llegar ya que no teníamos qué comer”, dijo uno de los infantes.

Revelaron que llegó un momento en el que sintieron que no ya no tenían más fuerzas, pues se quedaban dormidos donde les daba la noche, cuando derrepente apareció un señor que los llevó hasta el puerto principal y luego desapareció. No se sabe si era de la comunidad de Bellavista Callarú.

“El señor apareció, y en poquito tiempo llegamos al pueblo, no sabemos quién era, pero nos dio agua, nos dejó donde ya había gente y desapareció” dijeron los niños, quienes luego fueron ayudados por unos pobladores que los llevaron hasta el centro de salud de Bellavista donde los atendieron y llamaron a sus padres. Ambos menores presentaban evidentes signos de desnutrición avanzada.

Los padres, familiares y demás pobladores, quienes hace nueve días habían iniciado la búsqueda, dijeron que lo que ocurrió fue un milagro, ya que fueron tantas noches que los niños durmieron a la intemperie y no fueron atacados por ningún animal.

Asimismo, indicaron que el tío recibirá un castigo cuando aparezca, pues luego de saber que sus sobrinos no habían llegado a su casa, salió de la comunidad y hasta ahora no saben a donde se ha ido.