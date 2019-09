En el penal de Puno el 70% de presos no están sentenciados

En el penal de Puno, ex Yanamayo, el mayor porcentaje de la población penitenciaria aún cumple prisión preventiva y todavía no cuenta con una sentencia, así lo señaló el director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia en Puno, Victor Landa Farati. Explicó que la causa se debería a que gran parte de los internos no cuentan con una orientación adecuada sobre sus procesos.

Por lo tanto, un 70 % de los internos del establecimiento penitenciario de Puno aún se encuentra con prisión preventiva. Además, de esta cifra algunos son absueltos, pero días o meses después que cumplieron prisión.PUED

Landa Farati señaló que en el caso de las personas sentenciadas estas pueden acogerse a beneficios de semilibertad o libertad condicional en caso ya hayan cumplido la mitad o tercera parte de su condena.

Sobre los delitos más frecuentes en el establecimiento penitenciario de Puno estos son violación sexual, tráfico ilícito de drogas, robo agravado, tocamientos indebidos, entre otros.