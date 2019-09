Delantero de la UTC es acusado de golpear a su pareja [VIDEO]

Patricia Reyes, de 21 años de edad, denunció haber sido víctima de violencia física y verbal por parte de su entonces pareja, el jugador del UTC, Kevin Ruiz Rosales.

Según contó la víctima de violencia, quien anunció el término de su relación de 8 meses, la intención del deportista era matarla. “Su intención fue matarme. Me golpeó, me ahorcó, me estaba asfixiando, me pateó y me jaloneó”, denunció.

El terrible suceso ocurrió la mañana del último domingo, dentro de la vivienda donde reside el futbolista. De acuerdo al testimonio de una vecina, la joven salió del inmueble para pedir auxilio.

“Tocó fuertemente el timbre y la señorita estaba golpeada. Entró a la casa, se desvaneció, estaba en shock nervioso”, contó la vecina del condominio.

Tras la agresión Patricia Reyes sufrió lesiones en la frente y labios, además de raspones en las piernas. Según informó ATV Noticias, el deportista habría actuado con violencia luego de que la mujer retornara, antes que él, de una reunión entre amigos.

El futbolista, quien habría estado bajo los efectos del alcohol, acudió a la comisaría de San José B, en Cajamarca, un día después del ataque. Debido a que no hubo flagrancia, no fue detenido.

Hasta el momento el club UTC no se ha pronunciado por la denuncia.