Ucayali: dictan 8 años de cárcel contra minero ilegal por dañar el medio ambiente

Roy Junior Grandez Suárez recibió una sentencia de ocho años de cárcel efectiva por orden del Juzgado Penal Colegiado de Coronel Portillo, en Ucayali, luego de que fuera investigado por el delito ambiental en la modalidad delito de minería ilegal agravada.

Fue detenido el 4 de julio de 2018, por lo que deberá cumplir su condena hasta julio de 2023. También tendrá que pagar una reparación civil de tres mil soles a favor del Estado.

PUEDES VER Minem transfiere 146 mil 443 soles para proceso de formalización de minería integral

Él fue intervenido en una fuente de agua del distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, en Huánuco, cuando utilizaba una draga para extraer oro con instrumentos empleados para ello.

Según el Ministerio del Ambiente, la draga daña el medio ambiente cuando se instala en una embarcación y succiona los materiales que se encuentran debajo del mar. Por ello, su sentencia se baso en el artículo 307 del Código Penal.

Este asegura que “el que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otro acto similar de recursos minerales metálicos y no metálicos sin contar la autorización de la entidad administrativa competente que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componente, la calidad ambiental o salud ambiental, será reprimido con pena privativa de la libertad no menos de cuatro ni mayor de ocho años y con cien a seiscientos días multa”.