Rector de San Marcos sobre cerco perimétrico: “La obra debe continuar y concluirse” [VIDEO]

El rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Orestes Cachay, se volvió a referir sobre la construcción del cerco perimétrico entre las avenidas Venezuela y Universitaria, lo que significaría que la casa de estudios ceda parte de su territorio.

Luego de premiar a los primeros puestos del reciente examen de admisión, Cachay fue bastante claro cuando le preguntaron por la estructura vial. “La obra debe continuar, se debe concluir”, aseguró.

Una declaración más consistente en referencia a la mostrada días antes en entrevista con La República cuando no daba nada por seguro. “En ese sentido, quiero ser claro y explícito. No hay ningún documento, no existe nada definitivo. Lo que estamos haciendo es tener una voluntad política para solucionar este impasse, que es un problema metropolitano (...)”, adujo en aquella oportunidad.

Volvió a remarcar que la actual propuesta contemplada por la UNMSM, la Autoridad Autónoma del Tren (AATE) y la Municipalidad de Lima no es nada parecida a la del 2008, la cual solicita 28 000 metros cuadrados del terreno universitario para la construcción de una oreja vial. Indicó que aún no se sabe con precisión el área cedida, sin embargo, esta va en el rango entre los 8 800 a 9 500 metros cuadrados.

Asimismo, dijo que la comuna metropolitana está en la facultad de expropiar el terreno en caso no se llegue a un consenso con la universidad. “La ley la faculta, son obras monumentales, trascendentales para la comunidad. Así que si nosotros nos oponemos, automáticamente la Municipalidad puede actuar”, sostuvo en Canal N.

En ese sentido, el rector advirtió que si se llega a la expropiación, el área pasará como terreno rústico y no un terreno eriazo, lo que significaría que la UNMSM recibiría menos a diferencia a si se llega a un consenso. Agregó que en el panorama de la expropiación la universidad tendría que asumir costos de ‘papeleo’ por más de 2 millones de soles.

Por otro lado, indicó que por el área cedida, la Municipalidad de Lima la recompensará a la universidad con la reposición de algunos locales construidos en otros espacios, pero en mejores condiciones.

Finalmente, aseguró que la construcción del cerco perimétrico tiene un impacto positivo en la comunidad sanmarquina, pues “ahora sí tendremos una verdadera Ciudad Universitaria”, además que beneficiará a la seguridad de los alumnos, profesores y personal administrativo.