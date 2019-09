Pugnas entre estudiantes de ISP ponen en riesgo proceso de licenciamiento

Chiclayo. Las pugnas entre estudiantes estarían poniendo en riesgo el proceso de licenciamiento del Instituto Superior Pedagógico (ISP) Sagrado Corazón de Jesús de Chiclayo.

La estudiante Anne de la Cruz Castillo y su compañero José León Caro denunciaron irregularidades en la elección del Consejo de Estudiantes del instituto, señalando que no se realizó la convocatoria para el proceso ni se estableció un cronograma de realización.

“La elección del presidente Santiago Benavides Primo ha sido irregular debido a que no se ha respetado el reglamento interno. Todos los estudiantes no participaron del proceso, y los participantes no cumplían los requisitos que exige la norma”, indicaron.

En tanto, León Caro señaló que las últimas protestas afectan la imagen de la institución, teniendo en cuenta el inicio de los trámites para su licenciamiento, además de que se pone en riesgo la normalización de clases. “Si hay irregularidades que se investigue y sancione, pero que no nos afecte”, dijo.