Perumin “reseteado”

Esta semana se lleva a cabo la edición 34 de la conferencia minera “Perumin” y por varias razones será una edición diferente y probablemente memorable. No solo porque se desarrolla en medio de la tensión a propósito de la cuestión “Tía María”, a la que se suma la extrema incertidumbre política que vivimos. Si no, sobre todo porque los organizadores se han comprometido a encarar, el desafío de dar contenido a la aseveración aquella de “Perú país minero”. Porque aún, cuando esa es una realidad incontestable, hoy es clara la necesidad de dotarla de un nuevo contenido. Y en esa intrincada tarea, claro que la innovación tecnológica puede lanzar más de un salvavidas. Siempre que la apuesta suponga un cambio profundo, casi un “reseteo” de la narrativa. La promesa de este “Perumin” debería ir por ahí: plantear reiniciar la narrativa apoyándose en la clara disrupción que está suponiendo la digitalización acá y acullá. Disrupción que básicamente está impactando, la forma de en que coordinamos tanto social como económicamente. Porque la digitalización del siglo 21 se apoya en esencia en la capacidad de trasladar -instantáneamente- recursos, bienes, opiniones e ideas, de manera coordinada. Guste o no. Es decir, lo digital nos obliga a coordinar, aun cuando no se quiera. ¿Es posible que esa coordinación salte a lo offline, a la realidad que se vive en el Perú, tanto urbano como rural? La respuesta a esa pregunta es la que trataremos de encontrar esta semana en Arequipa. Nos vemos ahí.