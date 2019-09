Alcalde de Cocachacra: “no es grave si se pierde año escolar”

Arequipa. Para el alcalde del distrito de Cocachacra (Islay), Julio Cornejo, la pérdida de clases de los escolares del valle de Tambo por el paro indefinido contra el proyecto Tía María, es secundario.

La autoridad declaró en una emisora radial, que el gobierno en lugar de preocuparse por el reinicio de las labores, debe ocuparse de la salud de los estudiantes. "Creo que los escolares, (al contrario de) como dice la ministra (de Educación, Flor Pablo), no están perjudicados por no ir a clases. Están afectados por la contaminación de estas mineras. Antes de preocuparse de que vayan al colegio, de lo que no estamos en contra, deberían por lo menos hacerles análisis de qué enfermedades tienen. Tendrán plomo con toda esta contaminación de los ríos (generada por la la mina Aruntani). Eso nos interesa primero", señaló.

El no reinicio de clases en los distritos del valle de Tambo pone en riesgo el año escolar. Los bloqueos de las vías y protestas impidieron ello. Para hoy se espera que los alumnos acudan a los colegios. Cornejo advirtió que la población seguirá organizándose para acatar la huelga, que hoy cumple 62 días.