Violento choque deja una persona muerta en la vía Juliaca – Arequipa

Un violento choque entre dos vehículos en la vía Juliaca – Arequipa cobró lamentablemente la vida de una mujer de 37 años. Otras cinco personas resultaron heridas.

El accidente de tránsito se produjo este domingo por la mañana en el Km. 229 – 500 de la mencionada vía. Dicha zona pertenece al distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa en la región Puno.

Ronald Mario Charrez Tintaya de 29 años conducía su vehículo Mercedes Benz, color blanco de placa V0R-967 cuando chocó frontalmente contra otro vehículo marca Hyundai conducido por Adolfo Ali Cornejo Reimer de 33 años. El primer chofer iba de Arequipa con dirección a Juliaca y el segundo en viceversa.

Producto del fuerte impacto los dos conductores y otras tres personas resultaron heridas. Los otros lesionados fueron identificados como Cleder Guevara Ancco, quien viajaba junto al primer chofer; y los menores D. C. C. de 15 años y Joaquín C. C. de apenas 2 años. Ellos se transportaban en el segundo vehículo. Todos fueron trasladados de emergencia al hospital más cercano.

Lamentable la madre de ambos menores, Maribel Cueva Quispe falleció en el lugar del accidente.

Ambos vehículos quedaron destrozados en el lugar. Tuvieron que necesitar ayuda de grúas para despejar la vía. Policías de la comisaría de Santa Lucia investigan las causas del accidente.