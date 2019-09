Lurín: cámaras captan a pareja empleando ‘la cascada’ para robar valiosos equipos a joven [VIDEO]

La tarde del último viernes dos delincuentes planificaron y ejecutaron un robo utilizando la modalidad de ‘la cascada’, al interior de un local comercial ubicado en el distrito de Lurín.

La víctima es un joven que caminaba por las inmediaciones del mercado ‘Virgen de las Mercedes’ cuando un sujeto le hizo la conversación aduciéndole que minutos antes encontró un fajo de dinero y que lo quería compartir entre los dos.

PUEDES VER Costa Verde: universitaria estaciona automóvil para correr y ladrones se llevan su tesis [VIDEO]

En ese momento apareció una mujer de tez blanca y cabello rubio que acusó al joven de apropiarse del dinero que supuestamente se le cayó cuando caminaba en uno de los pasillos del mismo mercado.

En su intento por demostrar que no tenía nada, el agraviado mostró sus bolsillos, pero la mujer lo instó a que abra su maleta. Ahí fue cuando dejó ver que llevaba una laptop y otros objetos de valor que empleaba en su trabajo.

Con argucias, los delincuentes lo conminaron a dirigirse hacia la puerta de salida. Para que no sospeche de sus verdaderas intenciones, el sujeto le entregó su billetera donde aparentemente estaban sus documentos.

PUEDES VER Puente Piedra: sujetos fingen pasear a mascota para robar a empresario [VIDEO]

El joven dejó su mochila por un momento, pues no pensó que sería objeto de engaño o robo, ya que supuso que el hombre no se iría sin sus documentos personales, sin embargo, cuando revisó la billetera no había nada.

Al percatarse de ello, se dio la vuelta y ya no encontró ni a su maleta ni a las otras dos personas. Tal como lo registraron las cámaras de seguridad del mercado, los facinerosos huyeron raudamente llevándose lo robado.

El joven reveló a América Televisión que los ladrones se llevaron su laptop Apple, una consola de DJ, unos audífonos, cables y la maleta que recién había comprado esta semana. Todo valorizado en más de 5 mil soles.

PUEDES VER Clavito y su Chela: roban instrumentos del bus en el que viajaba la agrupación [FOTOS]

Espera que las cámaras de seguridad y la denuncia que ha realizado en la comisaría de Lurín, permitan dar con el paradero de los hampones, con el fin de poder recuperar sus equipos y alertar a otras potenciales víctimas.