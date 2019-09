Admisión UNMSM 2020-I: postulantes luchan por una vacante en segunda jornada de examen

Este domingo es el segundo día del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en el cual los postulantes medirán sus conocimientos para alcanzar una de las 2413 vacantes que esta casa de estudios tiene disponible en las 66 carreras profesionales que enseñan.

La ‘Decana de América’ recibirá a los alumnos en una segunda jornada que se llevará a cabo hoy, domingo 15 de septiembre. En este día 12 185 jóvenes rendirán el examen de admisión que consta de 100 preguntas de opción múltiple y respuesta única (70 de conocimientos y 30 de habilidades).

Las puertas de San Marcos se abrirán desde las 6 a.m. hasta las 8.30 a.m. para que los postulantes puedan rendir la evaluación que iniciará a las 10 a.m. y tendrá una duración de tres horas.

En este segundo día, el examen de admisión de la UNMSM agrupará las áreas de Ingeniería, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales. Como se recuerda, la primera jornada reunió a postulantes de los bloques de Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas, además de Ciencias Económicas y de la Gestión,

Las personas que rindan el examen de admisión 2020-I deben presentarse con su carné de postulante (declaración jurada), DNI original y un lápiz 2B. En caso de ser estudiante extranjero tendrá que portar su pasaporte o carné de extranjería actualizado.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) dio a conocer que facilitará tajadores y borradores a los postulantes con el fin de evitar inconvenientes durante la prueba.

Objetos prohibidos en el examen 2020-I de la UNMSM. Foto: captura

Resultados San Marcos 2020-1: Lista de ingresantes sábado 14 de septiembre

Los resultados del examen de admisión 2020-I de San Marcos de ayer, sábado 14 de septiembre, se publicaron de forma online en la página de la Oficina Central de Admisión (OCA) de la Universidad. >AQUÍ< entérate quiénes son los postulantes que lograron ingresar.

¿Dónde se publican los resultados del examen de admisión?

Los resultados del examen de admisión 2020-I de la UNMSM del día domingo 15 de septiembre se publicarán de manera online en la página de la Oficina Central de Admisión (OCA) de la universidad. En este link podrás saber si ingresaste http://www.admision.unmsm.edu.pe/portal/