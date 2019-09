Callao: Policía investiga caso de familia que acogió a niño que desapareció de su habitación [VIDEO]

Una madre de familia encontró este fin de semana a su hijo de 4 años que desapareció de la habitación que alquilaba en el distrito del Callao, cuando ella salió a trabajar el último miércoles por la tarde.

De acuerdo a lo que contó la joven, ella dejó solo al menor junto a su otra hija de 2 años, debido a que no cuenta a nadie que los apoye, pues es madre soltera desde que su expareja los abandonó. Asegura que dejó un celular con los niños en caso de cualquier emergencia.

PUEDES VER Mujer desaparece después de salir de su vivienda con dirección al Centro de Lima

Sin embargo, cuando regresó al cuarto no encontró al mayor, por lo que luego tratar de ubicarlo por su cuenta y obtener resultados fallidos dio aviso a personal de la Policía Nacional, la cual a través de la División de Desaparecidos inició la búsqueda del niño.

Fue sino hasta este sábado que recibieron la información que una familia tenía alojado al menor en su casa. Afirman que lo encontraron el miércoles por la noche cuando caminaba sin compañía por las inmediaciones de la avenida Morales Duárez.

Una de ellas indicó que no dieron aviso a la comisaría porque temían que lo llevaran a la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (Demuna), el cual considera que muchas veces no es propicio para un niño, no obstante, afirma que sí buscaron la forma de contactarse con los padres.

PUEDES VER Buscan a niña de 7 años que desapareció a 4 cuadras de su casa en Arequipa

Luego de tenerlo nuevamente en sus brazos, la joven madre agradeció el buen cuidado que recibió el niño en la familia que lo acogió, pues hasta le compraron ropa y zapatos nuevos. “Agradezco a la señora que dice que a mi niño lo ha atendido bien, lo ha cuidado bien. Gracias, hay personas buenas”, indicó a Latina Noticias.

Pese a ello, la PNP aún desea esclarecer bajó que circunstancias se produjo la desaparición del niño y cómo llegó a la casa en la que estuvo durante tres días, por lo que ya investiga el caso y ha citado a declarar a los integrantes de la familia.