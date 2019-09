Orestes Cachay: “Los estudiantes que protestan no son los dueños de San Marcos, sino los ciudadanos”

Por Carlos Contreras Chipana

El rector de la UNMSM responde dos días después de que ocurriera una fuerte represión policial en los exteriores de la ciudad universitaria. Los estudiantes reclaman diálogo y él responde a este Diario.

¿Hay algún acuerdo firmado en el que se tiene un proyecto definitivo?

En ese sentido, quiero ser claro y explícito. No hay ningún documento, no existe nada definitivo. Lo que estamos haciendo es tener una voluntad política para solucionar este impasse, que es un problema metropolitano, de dos grandes avenidas, por favor. En ese sentido, la ampliación de las avenidas Universitaria y Venezuela es una obra que tenemos que habilitarla y ponerla operativamente, con el fin de darle seguridad a la comunidad sanmarquina. Es más, interviene un tercer actor que viene a ser la AATE (Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico) y que está dando una gran oportunidad para que en San Marcos exista una estación subterránea del Metro. Estará en la explanada, no dentro, por eso no podemos perder esa gran oportunidad.

Si bien no hay un acuerdo definitivo, como dice, es correcto decir que se plantea que San Marcos ceda 9 mil metros cuadrados.

Si hablamos de ceder o de expropiar o de llegar a aun acuerdo, se tiene que construir ese cerco perimétrico y se tiene que dar la viabilidad a esas dos grandes avenidas. Si nosotros, como San Marcos, no deseamos que eso suceda, lo va a hacer la autoridad metropolitana de Lima, nos guste o nos nos guste, y nos va a quitar más metrajes que tenemos. Pero dentro de esa decisión política, uno, las tres autoridades hemos tomado la decisión que ese cerco perimétrico se tiene que hacer; dos, la municipalidad ha aceptado descartar el anillo vial (proyecto del 2008) y que iba a afectar a la universidad con 28 mil metros cuadrados. Son dos situaciones completamente diferentes. Yo lamento que haya profesores, alumnos, ciudadanos que están hablando del "no al bypass", cuando ese es un proyecto que ya murió. Ahora estamos hablando de tres grandes obras metropolitanas, que incluye la ampliación de las avenidas (antes citadas) y el Metro. Están haciéndonos detener la oportunidad de una estación del Metro que beneficiará a San Marcos y a los vecinos de la unidad vecinal, (cuando) es el derecho de todos los ciudadanos. San Marcos es de todos los ciudadanos, no es del grupo reaccionario que está alterando las cosas.

¿Los estudiantes, en su derecho, señalan que no ha habido diálogo?

Nosotros hemos conversado con los estudiantes. Esa alternativa que presentamos a la municipalidad ha sido expuesta en el Consejo Universitario, donde los alumnos tienen un representante. Ese sesión ha sido de conocimiento público, lo transmitimos en vivo y en directo. Acá no hay nada que estemos ocultando, no hay nada bajo la mesa, estamos actuando transparentemente. Yo he conversado, directamente, con los estudiantes y ellos están divididos. El representante de la FUSM (Federación Universitaria de San Marcos) ha sido vacado y hay una comisión transitoria. Yo no sé cómo ellos se eligen, pero también quiero ser enfático que son transitorios. Ellos no pueden tomar decisiones de gestión, son las autoridades que han sido elegidas por voto universal y somos nosotros responsables de cualquier decisión que afecte a la universidad. En ese sentido, yo estoy tomando la decisión de la Comisión Estatutaria, que en su estatuto establece que las nuevas autoridades deben culminar estas obras.

¿Con nuevas autoridades se refiere a su gestión?

Sí y el estatuto lo establece así. Entonces lo que hay que decirle a estos chicos, es que esa propiedad de San Marcos, no es de ellos, es de todos los peruanos, de todos los que pagamos los impuestos y ellos deben respetar. Ellos son los que están como transeúntes en San Marcos. Y los que tienen que protestar, realmente, son aquellos que están postulando a una vacante en San Marcos y son los alumnos que van a dar examen el día sábado y domingo y que suman 28 mil postulantes.

¿O sea los postulantes deben protestar por las obras?

Ellos son los que deben protestar y no los que están ahí.

¿Y por qué discriminar a los actuales estudiantes que se sienten afectados?

Porque yo he conversado con los dirigentes transitorios y ellos me han mencionado que este asunto es político.

¿Así le han dicho?

Así es. Y ellos me han mencionado que este asunto es político.

¿Y por qué tendrían intereses políticos?

Porque ellos quieren imponer una agenda, la cual nosotros no podemos respetarla. Es un capricho de un grupo minúsculo.

¿Usted autorizó la dura represión policial contra las protestas estudiantiles?

Mire, el interior de San Marcos: esa es mi responsabilidad. El exterior de San Marcos esa es responsabilidad del Ministerio del Interior.

Pero los gases lacrimógenos llegaron hasta la Facultad de Letras...

Si han leído el pronunciamiento del Ministerio del Interior, ellos informan que han sido afectados con pinturas, palos, piedras, que hay efectivos policiales heridos.

¿Está respaldando la labor de la Policía que le lanzó gases lacrimógenos a sus estudiantes?

No respaldo eso, pero rechazo la violencia de donde venga.

¿Acaso no ha habido violencia de parte de la Policía?

De ambas partes. Yo estoy en el diálogo, a los (estudiantes) los he convocado al diálogo. Esa es mi posición.

Sobre estos hechos, muchos egresados de la San Marcos se han sentido indignados de que la Policía haya gaseado la Facultad de Letras...

Primero, les tengo que decir que vengan a la ciudad universitaria y que constaten que la situación del 2019 es totalmente diferente a la del 2008. Son situaciones muy diferentes.

Le decía más porque se han sentido indignados de que la Policía haya actuado de esa manera muy represiva.

Por favor, hay que respetar los derechos de cada uno de los ciudadanos.

Pero, ¿acaso sus estudiantes no han salido afectados?

Hay que respetar lo que dice el Ministerio del Interior. Los policías han sido agredidos y lógicamente han sido afectados. Frente a esta situación, ellos también tuvieron que reaccionar.

Tras estas protestas, ¿cuándo se va a reunir con el alcalde por el proyecto definitivo?

¡Por favor!, pero todavía no podemos hablar de un proyecto definitivo. San Marcos ha presentado una alternativa. Si los estudiantes tienen otra que la presenten y si hay un tercero que tiene otra propuesta que también la presente, y si la unidad vecinal, en base a sus derechos, tienen otras que la presente. Recién estamos discutiendo cuál va a ser el trazo final.

¿Y tienen un plazo?

No hay tiempo, no hay espacio. Hemos llegado a una posición política las tres autoridades de solucionar un problema del ciudadano común y corriente, no solo de los estudiantes, por favor. Es de la comunidad, de los ciudadanos que tienen derecho, ellos son los que pagan el mantenimiento de las universidades. ¿Quién los defiende a ellos?

Los estudiantes solo piden una reunión pública con usted y el alcalde de Lima para que se les informe sobre el proyecto y para que puedan aportar...

Primero, nos reuniremos con la AATE, y yo les he invitado a los estudiantes; luego con Emape (municipio de Lima) y finalmente llegaremos a la ciudad universitaria y con participación de los estudiantes, pero sin agresión, respetando la opinión de todos. Porque no solamente ellos son, porque ellos son transitorios en la ciudad universitaria.

¿De llegar a un acuerdo con Lima, la opinión de los estudiantes será vinculante?

Mire, la universidad se rige por la Ley Universitaria y por el estatuto y por el cogobierno, que es el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria. Esta no es una opinión individual, por eso les llevaré todas las propuestas al Consejo Universitario, para que este tome la mejor decisión. No es la decisión del rector sino de la comisión de gobierno. Y una vez aprobada por el Consejo Universitario, pasará a la Asamblea Universitaria. Y luego una vez que la aprueben, recién se hará el expediente técnico y recién se hará el control ambiental, el control de ruidos, todo lo que quieran.

Pero...

Mire, hemos terminado el cerco perimétrico de la Facultad de Veterinaria en San Luis, y esa decisión ha pasado por Consejo de Facultad, Consejo Universitario y Asamblea Universitaria y los alumnos no han dicho ni pío. El proyecto ya terminó y le está dando más seguridad. ¿Y cómo podemos estar en contra de la ampliación de las avenidas Universitaria y Venezuela? Ya los alumnos han dicho que este es un asunto político.

¿Qué espera que suceda en estos días? Porque los estudiantes van a seguir con sus protestas.

Bueno, yo tomo la ley y el estatuto y convocaremos también al personal ejecutivo porque acá no se trata del capricho de cuatro o cinco personas o de las autoridades actuales. Acá tenemos que dar una solución integral. En ese sentido, no podemos afectar a la ciudadanía quemando llantas y a la unidad vecinal que está muy molesta. Y los que están protestando son alumnos que no son dueños de San Marcos sino los ciudadanos. San Marcos es del país.

¿El estado legal del terreno de San Marcos depende de este proyecto?

Así es. Esos predios son rústicos y no urbanos. Y este cambio del estado legal del terreno, es uno de los compromisos acordados con la Sunedu. Ese trámite está en curso y si no cumplimos con Sunedu nos pueden quitar el Licenciamiento. Depende de este proyecto, entonces. Y los que están protestando son personas que se cubren la cara y mis estudiantes no son esos, puedo pensar que son infiltrados, que hay una situación política con la que quieren afectar a San Marcos. ¿Por qué no dan la cara?

Por temor a represalias, me imagino, ¿y qué van a hacer si vienen más protestas?

Eso debe terminar y tendrá que intervenir el Poder Judicial. Sus derechos terminan cuando empiezan los derechos de los ciudadanos comunes y corrientes. Ellos son estudiantes, ellos deben cumplir su función de estudiar y formarse profesionalmente. No deben entrar en la gestión, por eso sus autoridades han sido elegidas por voto universal y serán juzgados por sus actos más adelante porque acá no hay nada debajo de la mesa.