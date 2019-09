La Victoria: George Forsyth es evacuado luego que sujeto dejara maletín en municipalidad [VIDEO]

Una alerta por la presencia de un posible artefacto explosivo a las afueras de la municipalidad de La Victoria, generó zozobra en el alcalde George Forsyth y el personal edil, quienes tuvieron que evacuar por más de dos horas hasta que se descarte cualquier tipo de amenazas en su contra.

De acuerdo a lo que mencionó el burgomaestre a ATV Noticias, las cámaras de seguridad captaron por la tarde a un sujeto que pasaba caminando y de pronto dejó el maletín cerca de la puerta principal del edificio municipal.

Inmediatamente se activó un protocolo de evacuación para poner a salvaguardo a todos los ocupantes del recinto. George Forsyth reveló que tuvo que ser sacado en auto blindado junto a otras personas, incluso fuera del distrito.

Más tarde llegaron agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), quienes cercaron la zona y tras varios minutos de paciente trabajo determinaron que al interior del maletín no había nada. En realidad estaba vacío.

Los videos de las cámaras de seguridad ya se encuentran en manos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para poder identificar a la persona que dejó el paquete. Luego de comprobarse que no habían ningún peligro, el alcalde regresó a su oficina para seguir con sus funciones.

Indicó al citado medio que no descarta que se trate de algún tipo de amedrentamiento a él y su gestión, no obstante, dijo “nosotros vamos a seguir trabajando y no nos van a asustar, a lo mucho nos han sacado dos horas”, acotó George Forsyth.