Cibertec separa a profesor acusado de acosar sexualmente a una alumna

Cinco mujeres denunciaron de acoso sexual al arquitecto, activista por el derecho de los animales y profesor de Cibertec, Gerardo Berdejo. A través de la página de Me Too Perú, se revelaron tres testimonios en su contra y en las redes sociales ya circulan otras dos.

La última acusación fue publicada el miércoles 12 de setiembre por parte de una de sus alumnas. Ella cuenta que Berdejo la tocó sin su consentimiento en reiteradas oportunidades cuando se encontraban en la sala de su casa, a donde había acudido para almorzar.

“Fui a su casa, habíamos quedado para conversar y almorzar, no era la primera vez que lo veía, pero era la primera vez que lo veía a solas. Todo empezó normal, conversamos y hasta ahí todo bien. Sin embargo, después de un rato me paré a una mesa que tiene en el centro de su casa y creí ver algo que llamó mi atención ... Él se paró y sobó su miembro detrás mío, acercándose a ver lo que me había llamado la atención”, contó la víctima.

Tras la difusión de este hecho, representantes del instituto Cibertec comunicaron que separaron de la plana de docentes al arquitecto. Añadieron que colaborarán con las autoridades para que se sepa la verdad.

“Aunque las denuncias fueron realizadas por personas externas a la institución, hemos decidido tomar esta medida preventiva, afianzando nuestra preocupación por toda la comunidad interna”, precisaron.

En tanto, la página que recibe denuncias por violencia contra la mujer advirtió esta mañana que Berdejo continuó dictando clases en las sedes de Miraflores y Lima Norte de Cibertec.

El acusado calificó las denuncias en su contra como “información falsa”. “A las personas que han hecho esa acusación falsa las invito a que muestren las pruebas, sé que son falsas o no las hay”, publicó en su cuenta de Facebook.