Arequipa: Encuentran hongos y larvas de insectos en piscina de Tingo

La presencia de hongos y larvas de insectos por la falta de limpieza, son solo algunas de las observaciones realizadas durante una nueva inspección realizada el último viernes en el Parque Acuático de Tingo en Arequipa.

La Fiscalía verificó además que la piscina no contaba con la licencia de funcionamiento respectiva ni el certificado de Inspección Técnica de Seguridad (ITSE).

La inspección se realizó junto al personal de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, responsables de Salud Ambiental de la Microred del distrito de Hunter, vigilantes y funcionarios de la Fiscalización Tributaria de la Municipalidad de Arequipa. Tiempo atrás la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Arequipa había realizado una inspección.

Durante la visita a las instalaciones de esta piscina, una de más visitadas en Arequipa, se comprobó también que los motores para la recirculación del agua no fueron instalados en su totalidad. También no fue instalado el equipo dosificador de cloro y aún no se había concluido el mantenimiento a los toboganes.

Adicionalmente, los inspectores de Salud Ambiental de la Micro Red de Hunter observaron la presencia de hongos, larvas de insectos y palomas en cornisas, techos y rampas de la piscina que deben ser limpiadas y desinfectadas en prevención de la salud pública.

También, fue advertida una gotera en el techo de la piscina grande. Asimismo, los resultados del cloro residual en la patera (piso) de la piscina de niños están por encima del rango que establece la norma.

Ante todas estas observaciones la Fiscal Adjunta, Wendy Rosa Janampa Sang, exhortó a la Municipalidad de Arequipa y a la empresa Emecsa, a cargo de la administración, no abrir la piscina hasta levantar todas las observaciones encontradas.

Observaciones en la piscina de Tingo

Cumplieron otras observaciones

De las observaciones realizadas en la primera inspección, la Municipalidad Provincial ordenó el almacén de productos químicos, puso operativo el ventilador del mismo y dio mantenimiento al tobogán de la piscina grande.

Durante la diligencia el personal de la Municipalidad de Arequipa no levantó las actas de inicio de procedimiento sancionador por carecer de licencia de funcionamiento y certificado ITSE por órdenes superiores, según consta en el acta elaborada por la Fiscal Adjunta Provincial.