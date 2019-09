Tommy Portugal es encañonado por un delincuente en Lince [VIDEO]

El cantante Tommy Portugal fue víctima de la delincuencia en Lince mientras viajaba en un taxi. El artista señaló que vivió un momento de terror, ya que fue asaltado con un arma de fuego.

Ocurrió el pasado 11 de septiembre en horas de la mañana. Tommy Portugal tomó el taxi, pero el lento tránsito hizo que se detuviera por varios minutos en la calle César Vallejo, en el mencionado distrito.

Según comentó el cantante de cumbia a América Noticias, el delincuente aprovechó esta situación y se acercó con una pistola al taxista, quien llevaba su celular visible. El ladrón lo obligó a que entregue su teléfono y luego se dirigió a su segunda víctima, Tommy Portugal.

“Le puso la pistola en la cabeza y le quitó el celular. Yo me traté de esconder, pero me vio, retrocedió y me puso la pistola (...) Cuando me dijo que le dé mi celular, se lo di rápido”, contó el artista.

El cantante se mostró indignado por el hecho. Foto: captura

Portugal confesó que aquel momento fue tenso para él y temió por su vida.

“Se lo entregué, pensé que me iba a disparar porque uno no sabe lo que puede pasar”, agregó.

Después del incidente, el cantante se dirigió a la comisaría de Lince para asentar la denuncia respectiva. Sin embargo, indicó que no quedó conforme con la atención que recibió.

“Les dije que fue un asalto con un arma de fuego y asentaron la denuncia como presunta arma de fuego. Yo les dije que era una de verdad y me dicen: ‘No, ellos roban con pistola de mentira’. Le digo: ‘Pero yo vi el cañón de una pistola de verdad’ y me dicen: ‘Te apuesto que disparan y salen para prender tu cigarro’”, afirmó.