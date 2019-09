S.M.P.: menor muere baleado tras resistirse a robo de celular [VIDEO]

Un joven, de 17 años de edad, se ha convertido en una nueva víctima de la delincuencia. Él murió asesinado luego de haber intentado huir de unos hampones que querían robarle su celular. El hecho ocurrió en la avenida Pacasmayo, en el distrito de San Martín de Porres.

La víctima del robo y asesinato, identificada como Carlos Asenjo, acababa de cumplir años hace una semana. La abuela del menor señaló que a su nieto le dispararon en la espalda luego de no dejarse robar el teléfono móvil.

‘’Es algo ilógico. Pareciera que ahorita, acá en este mundo en el que estamos, la vida no vale nada’’, expresó la tía del adolescente a América. El responsable de la muerte de Asenjo sería un delincuente conocido en la zona, persona a la que los vecinos temen.

La familia del menor ha pedido a las personas, que estuvieron presentes, que denuncien el hecho. ‘’Yo sé que saben quién es. Anónimamente vayan a hacer sus declaraciones’’, indicó la mujer.

Carlos Asenjo no murió en el acto. Él aún caminó algunas cuadras mientras pedía auxilio; no obstante, nadie pudo ayudarlo. ‘’Que alguna vez paguen con la cárcel porque mi nieto no ha sido un ratero, un ladrón, ha sido un muchacho, recién ha cumplido sus 17 años’’, expresó la abuela.

Las investigaciones correspondientes de este caso han quedado a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del distrito de Los Olivos. El fiscal ordenó que el cadáver del joven sea trasladado a la Morgue de Lima.