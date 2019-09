Fiscal de Prevención descarta sobrevaloración en la Vía Expresa de Cusco

José Víctor Salcedo

El fiscal de Prevención del Delito del Cusco, Eduardo Poblete Barberis, descartó una posible sobrevaluación en el costo de los componentes de la Vía Expresa. “Afirmar que hay sobrevaloración significaría que hay corrupción, lo cual se ha puesto de manifiesto, no se está dando. Al contrario, (la licitación) tiene mecanismos anticorrupción, porque los precios unitarios no se están poniendo en conocimiento de los interesados o postores”, precisó.

Según Poblete, la reserva de los costos permite un concurso más transparente y se puede evitar actos de colusión entre funcionarios del Estado y representantes de empresas. Con ello, dijo, se evita concertación. “Si los costos no están a la vista es mucho mejor, porque cada postor presentará su propuesta”.

Asimismo, precisó que el proceso de licitación se desarrolla bajo las normas exigidas por el Banco Mundial para contratar a una empresa que haga una obra financiada por un préstamo de esa entidad.

“Estamos bajo las normas del Banco Mundial, que son más rígidas que las del Estado peruano. Me parece que todo el procedimiento está bien y no hay nada que prevenir (...) ¿Usted cree que el BM va a dar dinero por encima de lo que costaría una obra? Eso no sucede”, precisó.

Por su parte, el gobernador regional Jean Paul Benavente dijo que se tergiversó la información acerca del costo del proyecto. Y es que, según la autoridad, se trata de una obra integral con varios componentes.

Componentes de obra

El ingeniero Álvaro Madariaga informó que el precio por metro lineal de la vía incluye componentes como la construcción de cuatro puentes, uno a desnivel, alumbrado público y peatonal nuevos, ciclovías, áreas verdes, interferencias sanitarias y de telecomunicaciones. También soterramiento del cableado, reposición del sistema de agua y desagüe debajo de toda la vía, sistema completo de semaforización, habilitaciones urbanas, veredas, casetas de seguridad, señalética, plan de manejo socioambiental, entre otros.

“La vía es de 6.78 kilómetros de ocho carriles. Este es un proyecto integral, no es una pavimentación simple”, dijo Madariaga a representantes de colegios profesionales y alcaldes. Fue en la reunión a puertas cerradas desarrollada el miércoles.

Según el experto, el costo de la obra en el expediente técnico asciende a S/ 316 millones. Considera costo directo en S/ 217 millones, más gastos generales de 13%, IGV 18%, entre otros.

Solo la construcción de la vía de tráfico (pistas) está avaluada en S/ 69 921 364.18 (32.12% del costo total).

Se dejaría de hacer obras en Nodo Versalles

El exconsejero regional Alaín Alanoca Aragón, que siguió todo el trayecto del proyecto en la gestión pasada, consideró que el gobernador debe transparentar la información.

Por ejemplo, dijo Alanoca, no se sabía que probablemente no se haga el Nodo Versalles (componente de la Vía Expresa). Sucede que el Plan Copesco estaría pidiendo que esa partida sea excluida del proyecto original porque no pudo negociar “con los propietarios de esa zona”.