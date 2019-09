Arequipa: Precios de hoteles y pasajes aéreos por los cielos por el Perumin

Fiorella Montaño

La nueva edición de Perumin empieza en dos días. La oferta de camas en la ciudad de Arequipa es de 15 mil. De este global, apenas quedan disponibles el 10%, pero a unos precios exorbitantes. Las pocas habitaciones que quedan para reservar en hospedajes de media categoría tienen un valor que cuadriplica los precios normales. Los pasajes aéreos también se reajustaron.

Por ejemplo, una habitación simple de un hotel ubicado en el distrito de Cayma tenía un precio regular de US$ 57 la noche. Si uno desea separar esa misma habitación durante los días que dura Perumin, costará US$ 359. Un incremento que supera el 500%.

El sector hotelero se rige por la oferta y la demanda. Según cifras de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Arequipa (AVIT), durante el desarrollo de Perumin llegan a la ciudad de Arequipa más de 20 mil personas. La demanda es mayor que la oferta, por lo que los precios de los hospedajes se incrementan.

Los hoteles de 5 y 4 estrellas de la ciudad se encuentran al tope de su capacidad. Hospedajes de 3 estrellas también maximizaron sus precios. Uno ubicado a tres cuadras de la Plaza de Armas cobra S/ 9 mil 323 por las 4 noches que dura el evento minero. Más de S/ 2 mil la noche. La reserva comprende una habitación de 30 metros cuadrados, patio, televisión de pantalla plana, insonorización, baño en la habitación y wifi.

Otro ubicado cerca al hospital Honorio Delgado Espinoza ofrece habitaciones simples a S/ 841 por noche. En la página de reserva de este hospedaje advierten que apenas les queda 3 habitaciones disponibles.

En cuanto a los pasajes aéreos, viajar entre el 16 al 20 de setiembre de Lima a Arequipa puede llegar a costar más de US$ 700. Por un boleto que permite equipaje de mano y equipaje en la bodega.

Jorge Valderrama, representante de Agencias de Viajes y Turismo, admite el incremento de los precios de los hospedajes en la ciudad, sin embargo, se excusa señalando que a diferencia de otros años, el sector turismo sufrió una caída por los conflictos sociales. Se dieron en época alta, que corresponde a julio y agosto.

Ellos temen que Perumin deje de realizarse en la ciudad, porque representa fuertes ingresos para el sector turismo.

Indica que algunas empresas y personas que vienen a la convención optan por alquilar casas. Los precios de estas viviendas van desde los US$ 300 a US$ 700. Ofrecen varias habitaciones y cocina.

La gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Paola Revilla, señala que no se puede regular las tarifas de los hospedajes. Sin embargo, los visitantes no se encuentran desprotegidos, ya que pueden presentar una queja ante Indecopi si no se da buena calidad de servicio.

Paquetes turísticos e informalidad

Muchos de los acompañantes de expositores de Perumin aprovechan su estadía en Arequipa para hacer turismo. El Valle del Colca es el destino preferido. Los precios de los full day también incrementaron. Sufrieron un reajuste del 20%, según el representante de AVIT.

Sin embargo, los viajes al principal destino turístico de la región se desenvuelven en la informalidad. En lo que va del año, la Gerencia Regional de Turismo multó a 31 empresas que realizaban servicios turísticos a Caylloma. No contaban con las medidas de seguridad establecidas.