Acoso sexual: ¿cuál es la diferencia entre prisión efectiva y prisión suspendida?

El 12 de octubre del año pasado, Edwar Álex Parizaca Puma, de 22 años, fue condenado a 3 años y 6 meses de cárcel suspendida por acosar a una adolescente de 15 años, quien también tuvo que sufrir de su parte hostigamiento sexual mediante Facebook.

Ayer, jueves 12 de setiembre, la Corte de Lima Norte sentenció a cuatro años y ocho meses de cárcel efectiva contra Alex Manuel Álvarez, de 20 años, por acosar, hostigar y amenazar de muerte a una menor de 16 años.

Ambas penas históricas se dieron después de que el 12 de setiembre del año pasado se publicara el Decreto Legislativo que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al código penal, y modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual.

¿Qué castigos se imponen en ambos tipos de sentencia?

El abogado penalista Carlos Caro explicó al diario La República que la prisión suspendida se dicta cuando la pena no supera 4 años. En ese caso, la jueza ordena que el denunciado cumpla con reglas de conducta y pague la reparación civil impuesta.

“También le prohíben acercarse a la víctima, no volver a cometer delitos y acudir al juzgado una vez al mes”, informó. Sin embargo, añadió que estas exigencias deben cumplirse durante un ‘período de prueba’ en el que se evalúa la conducta del acusado.

Este puede tardar entre 1 y 3 años. Después de ello, si no vuelve a incurrir en una falta, el condenado queda libre de las reglas y los cargos impuestos. “La ley no obliga a suspender la condena. El límite de cuatro años no es obligatorio. El juez tiene la facultad de imponerlo, pero no tiene la obligación de hacerlo”, aclaró.

En el caso de la prisión efectiva recientemente ordenada por la jueza Inés Mariel Barron Rodríguez del Juzgado Penal de Lima Norte, el abogado aseguró que los condenados con esta pena “se van a prisión y se les impone cinco o seis años de cárcel”.

Si las víctimas de acoso sexual son menores de edad, es muy difícil que a los responsables se les de penas de prisión suspendida, según Caro. Pese a ello, la jueza de Madre de Dios dictó esta condena contra el agresor de la adolescente de 15 años que sufrió acoso sexual en 2018.