John Galliquio aseguró que matará a su exesposa cuando salga de prisión [VIDEO]

El exjugador de Universitario de Deportes y exseleccionado nacional, John Galliquio, amenazó de muerte a su exesposa Karla Gómez, quien aseguró que agentes de la Fiscalía de Pisco la ignoran, pese a que cuenta con tres medidas de protección por los constantes maltratos que recibió del deportista.

“Cuando salga de la cárcel yo te voy a matar, no te preocupes”, asegura Galliquio en un audio difundido en el programa ‘Nunca Más’ de ATV. En marzo del año pasado, la posible víctima de feminicidio lo denunció porque trató de ahogarla en el mar mientras peleaban.

“Me pateaba hasta el punto de hacerme vomitar sangre. Él me rompe la mandíbula. En el piso, me patea en la calle. Están esperando que me mate", afirmó.

En un video grabado por la exesposa del jugador se ve que este se encuentra sentado en una cama sosteniendo un cuchillo en la mano. Se escucha que Karla le dice: ¡Deja el cuchillo, John! ¡Deja el cuchillo!".

Entre enero y setiembre de este año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registró 118 mujeres que fueron asesinadas por sus parejas. Fuentes de esta cartera revelaron que desde el primer mes del 2019 a julio acontecieron un 21.9% más feminicidios que en 2018 y un 40.8% más que en 2017.