‘Pico y placa’ de camiones reducirá embotellamiento en un 30%, según Municipalidad de Lima

Fernando Perera, presidente del directorio de Protransporte, proyectó que el ‘pico y placa’ de camiones ayudará a reducir el tráfico vehicular en un 30%. Desde este martes 10 de setiembre, los vehículos de carga cuyas placas culminen en cero o número par no podrán circular desde la av. Mateo Pumacahua, en Villa El Salvador, hasta el Derby, en Santiago de Surco los lunes, miércoles y viernes de 6:30 a 10 de la mañana.

Los conductores de los camiones cuyas matrículas terminen en número impar tampoco podrán transitar por esta vía los martes, jueves y sábados en el mismo horario.

Quienes incumplan la medida recibirán fotopapeletas educativas hasta el 22 de setiembre. En adelante, se impondrán sanciones equivalentes al 8% de una UIT equivalente a S/336.

En el primer día de funcionamiento de la restricción vehicular de camiones se colocaron conos en los paraderos del puente Benavides para impedir que los buses de transporte público restrinjan el acceso a los demás carriles para subir a más pasajeros.

La implementación del ‘pico y placa’ de camiones se aplicará en la Panamericana Norte y Evitamiento cuando la Gerencia de Transporte Urbano lo decida, por lo que no existe una fecha oficial.

En estas rutas estará prohibido el tránsito de autos de categorías N2, es decir, que pesen más de 6.5 toneladas. Tampoco podrán circular los camiones N3, O3 y O4. No obstante, los días feriados y no laborables la medida no se aplicará.

A partir del 4 de noviembre, los camiones que pesen hasta 12 toneladas circularán de lunes a sábado de 10:00 a.m. hasta 5:00 p.m. y de 9:00 p.m. hasta 6:30 a.m. del día siguiente.

Mientras que los vehículos N3, remolques y semirremolques O3 y O4 solo tendrán permitido transitar por las vías arteriales de 10 a.m. a 5 p.m. y de 9 p.m. a 6:30 a.m. del día siguiente, de lunes a sábado.