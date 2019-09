Lince: dueño de tienda amenaza con arma a ladrón que intentó robar cerveza [VIDEO]

Cansado de los constantes robos en su negocio, el dueño de un minimarket de Lince enfrentó con un arma a un ladrón que quiso llevarse latas de cerveza escondidas en su maleta.

El suceso ocurrió cerca de las 8:30 de la noche del martes 10 de septiembre, en el distrito de Lince. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad.

Tal como se ve en las imágenes, el delincuente de chaleco azul aprovecha que un cliente abre la refrigeradora y retira un six pack de cervezas, que luego guarda en su maleta.

Minutos después del hurto del producto, el hombre se confunde entre otros comensales e intenta retirarse del local. No obstante, al ver su intención, el encargado del negocio lo retiene y le increpa por lo ocurrido.

“Yo lo dejo para ver si iba a pagar, pero al ver que no, dejé de ver las cámaras y salgo tras él. Cuando le reclamo me dice: son unas cervezas, eso no tiene cárcel”, narró el vendedor.

Tras la respuesta, el hombre fue amenazado con un arma, hasta que lo detuvo personal policial. Debido al escaso monto, el dueño desistió de hacer la denuncia.

El comerciante aseguró que este es el robo 22, en lo que va del año. Según indicó, es víctima constante de ladrones al paso, los cuales consumen sus productos sin pagar.