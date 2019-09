Ica: periodistas son amenazados de muerte tras denunciar actos de corrupción

Los periodistas, Carlos Falcón Guerra y Miguel Ángel Guillén, de Ica, han recibido una ola de amenazas de muerte vía telefónica.

En todos los mensajes de WhatsApp que han recibido les piden dejar de publicar informaciones sobre los presuntos actos de corrupción y delincuencia difundidos en esa región del país. Estas intimidaciones fueron denunciadas ante la Policía Nacional (PNP), que dispuso garantías personales a los hombres de prensa.

Carlos Falcón Guerra es fundador y director, desde hace ocho años, del medio de comunicación El Poder de la Gente, el cual ha sido la principal fuente de revelación de casos de corrupción que involucran a funcionarios de la Municipalidad de Ica y a bandas criminales.

PUEDES VER Amenazan de muerte a alcalde de Salitral por ejecución de obras [VIDEO]

Dicho periodista – quien en dos oportunidades se salvó de ser asesinado – dice ser víctima de acoso, luego de que denunciara a una regidora, quien habría estafado con 4 mil soles a la comerciante Amalia Yarasca.

El hostigamiento llegó noche del martes 10 de septiembre mediante mensajes de WhatsApp. “Meterte un balazo no me cuesta nada”, “Ese carro que tienes no te va a salvar”, fueron algunas de las frases enviadas.

En otras amenazas les dicen: “Voy a encontrar a 2 señores periodistas, esa camioneta que tiene me gusta”, “buenas noches me obligas a viajar, es lindo y más encontrarme con ustedes”, “señores periodistas ustedes son mi fuerte”, “tu carro sin piedad, ya llego por ti”.

El Club de Periodistas de Ica mostró su apoyo a los hombres de prensa mediante un comunicado y exigió a las autoridades competentes “las garantías necesarias para desarrollar nuestra labor con libertad y sin riesgos hacia la integridad física de los trabajadores”.