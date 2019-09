Gerente presentará pedido de emergencia para Salud ante el Consejo Regional de Arequipa

Arequipa. El gerente de Salud, Carlos Cuya Mamani, anunció que alista el pedido de declaratoria de emergencia de su sector para presentarlo al Consejo Regional. Sostuvo que, en la sesión del pleno de la próxima semana, podrán debatirlo. Su principal objetivo será la reestructuración administrativa de la gerencia para acelerar el gasto del presupuesto.

Como se recuerda, Cuya había señalado que la ejecución, para proyectos de inversión en los nosocomios de la región, es de apenas 3% en nueve meses de gestión. “Estoy dos meses y he podido hacer un diagnóstico junto a la Dirección General de Operaciones en Salud (Degoes). El principal problema es la falta de premura en los trámites para el gasto de presupuesto. Queremos cambiar eso. Ahora vamos a tomar medidas más drásticas”, indicó.

También señaló que se ha reunido con funcionarios de la Contraloría, para que realicen una auditoría y se detecten más problemas internos.

Aclaró que el presupuesto de salud, en este año, es de S/ 600 millones, pero S/ 400 millones son para gasto corriente, sueldos y servicios básicos; mientras que el resto, los S/ 200 millones, no se ha usado hasta el momento.

Oposición

Mientras tanto, la congresista Ana María Choquehuanca manifestó su oposición a una nueva declaratoria de emergencia en Salud. Recordó que ya la medida ya se tomó anteriormente y que fue mala la experiencia. Explicó que no hubo planificación. “Si no hay una meta u objetivo específico, es mejor que no se declare en emergencia el sector Salud”, agregó la legisladora arequipeña.

El gerente de Salud dio razón a la congresista sobre las experiencias del pasado, pero señaló que esta vez están planificando todo mejor.

Finalmente, Cuya Mamani expresó su respaldo a la pollada que realizarán los médicos del hospital Goyeneche para comprar incubadoras para el área de Neonatología. “Pero debemos diferenciar que se trata de una actividad particular y no de la gerencia”, aclaró.