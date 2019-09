CNE y rectores respaldan a la Sunedu y rechazan la arremetida del Congreso

Por: Milagros Berríos

En medio de denuncias por sus cuestionados vínculos con universidades, congresistas apristas y fujimoristas han ratificado su interés en investigar por tercera vez a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Así lo dio a conocer la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, Tamar Arimborgo, quien afirmó que “no existen intocables o libres de control” en el Estado. “No hay amenazas con investigaciones a la Sunedu (...). Que congresistas pidan información sobre el licenciamiento de universidades es normal y no constituye conflicto de intereses”, dijo durante la sesión del grupo de trabajo.

Sin embargo, esta decisión ha sido criticada por integrantes del Consejo Nacional de Educación (CNE) y rectores de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP), los cuales han manifestado su respaldo a la Sunedu y rechazan las medidas que puedan entorpecer u obstaculizar la labor de esta institución a cargo de evaluar las condiciones básicas de calidad en las universidades.

Así, a través de un pronunciamiento, el CNE expresó su preocupación por las “acciones que pueden ser entendidas como nuevos intentos de protección de intereses particulares”. “Invoca(mos) al Congreso a contribuir a que la Sunedu culmine de modo exitoso con los procesos de licenciamiento institucional hoy en curso, resguardando su autonomía...”.

Hay que recordar que la semana pasada, la Comisión de Educación aprobó una moción para crear una comisión que investigue a la Sunedu, lo cual aún debe ser visto por el Pleno. Entre los 8 legisladores que votaron a favor están Tamar Arimborgo, exalumna de la Universidad Particular de Iquitos (Universidad Científica del Perú), que hoy no es reconocida por la Sunedu; Javier Velásquez Quesquén, exdocente de la Universidad San Martín de Porres, a la cual se le ha solicitado la vacancia de su rector José Antonio Chang (exministro aprista); y Alberto Oliva, quien ha trabajado como coordinador general de la filial de Chincha de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que aún no logra su licenciamiento y ha sido multada con más de un millón de soles.

Al respecto, rectores de la ANUPP rechazaron la “pretensión” de comisiones parlamentarias de obstaculizar, con investigaciones y sanciones, que la Sunedu cumpla sus funciones.

En un comunicado, firmado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la de Ingeniería (UNI), la San Agustín de Arequipa, entre otras, han convocado a la ciudadanía a “mantenerse alerta” y defender la universidad pública contra las “políticas que (...) pretenden en última instancia que el Estado renuncie definitivamente a sus universidades”.

Legisladores se enfrentan por investigación

- Durante la sesión de la Comisión de Educación, Javier Velásquez Quesquén, del Apra, calificó de “campaña” las críticas a este pedido de facultades y ratificó su voto a favor. “Parar esta investigación sería un mal precedente. Creo que con más razón debemos realizarla. Algo se está ocultando”, manifestó.

- Tania Pariona, de Nuevo Perú, afirmó que algunos congresistas sí tendrían intereses particulares y deberían evitar ser juez y parte en la comisión. Ante ello, Héctor Becerril, de Fuerza Popular, la emplazó a que mencione los nombres. En respuesta, Pariona dijo: “Si alguien de la Comisión se siente aludido, ese es otro problema. Decimos que se evite que se centre en intereses particulares”.

- Paloma Noceda pidió un debate previo antes de que el tema lo vea el Pleno.