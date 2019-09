Cambios repentinos de ánimo son signos de alerta a un posible suicidio

El cambio repentino de ánimo, seguido de cuadros de tristeza, irritabilidad profunda y aislamiento son signos de alerta que pueden desencadenar un posible suicidio, alertaron especialistas del Seguro Social de Salud (EsSalud), quienes recomendaron estar muy alerta para prevenir trágicos desenlaces en nuestro entorno.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra este 10 de septiembre, el doctor Luis Mena Saldaña, médico psiquiatra del hospital Alberto Sabogal, dijo que es importante reconocer e identificar a las personas vulnerables, por cuanto los suicidios son prevenibles.

PUEDES VER Una persona se suicida cada 40 segundos

El especialista dijo si bien hay un vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales como la depresión y el consumo de alcohol, los desenlaces fatales se producen de manera impulsiva en momentos de crisis donde disminuye la capacidad para afrontar las tensiones de la vida.

Señaló que se debe estar muy atento si la persona cae en una tristeza o irritabilidad profunda, si es muy pesimista, si piensa que es una carga para los demás, si no come, no duerme, si piensa que no hay razón para vivir o si se aleja de sus amigos o tiene antecedentes de familiares suicidas, son signos de alarma de un posible suicidio.

PUEDES VER Cáncer de mama afecta a más de 119 mujeres de la región Junín

“Si alguno de nuestros seres queridos ha sufrido la pérdida de algún familiar, pasa por problemas financieros, jurídicos, rupturas de relaciones o enfermedades crónicas, es necesario que les brindemos soporte emocional y estemos alertas de posibles conductas suicidas”, indicó el profesional.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el Perú de cada 20 personas con episodio de depresión, una intenta quitarse la vida y de cada 20 intentos, uno llega a consumarse, considerando el suicidio como un grave problema de salud pública.