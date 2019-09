Mañana inicia ‘Pico y placa’ para camiones: nuevos horarios, rutas y todo lo que deben saber los conductores

El tránsito de camiones de carga pesada también serán regulados con el plan de restricción vehicular ‘Pico y placa’. La medida inicia este martes 10 de setiembre y tendrá un periodo de marcha blanca.

Este lunes se publicó en el diario El Peruano, el Decreto de Alcaldía N° 011 en el que la Municipalidad de Lima fija una franja horaria para camiones igual al ‘Pico y placa’ de autos particulares.

La diferencia de esta versión de ‘Pico y placa’ es que la restricción de los camiones, de acuerdo a número de matrícula, será en la Panamericana Sur, Vía Evitamiento y Panamericana Norte. Aunque su aplicación será de forma paulatina.

Este martes inicia el ‘Pico y placa’ de los camiones en un tramo del primero de los ejes viales, donde se implementarán carriles exclusivos.

La norma establece que serán 15 vías de Lima donde el tránsito de vehículos de carga pesada se permitirá durante las 24 horas y todos los días de la semana.

En el resto de Lima se ordena condiciones de circulación por tonelaje del vehículo y tipo de vía.





Detalles clave de ‘Pico y placa’ de camiones

Modalidad Placas par/ impar Tipos de vehículos N2,N3,O3,O4 Horarios De 6:30 a.m. a 10:00 a.m. Días Lunes a sábado Inicio Martes 10 de setiembre Vías 3 ejes viales Período educativo (sin sanción) Del martes 10 de setiembre

al domingo 22 de setiembre

‘Pico y placa’ de camiones de carga pesada

Según la normativa, la restricción vehicular se realizará de esta forma

Eje Panamericana Norte

Desde av. Universitaria hasta av. Juan Vicente Nicolini

Eje Vía de Evitamiento

Desde av. 07 de junio hasta av Plácido Jiménez

Eje Panamericana Sur

Desde av. Mateo Pumacahua hasta av. El Derby

-

En el caso de la Panamericana Sur la implementación se dará desde el 10 de setiembre, mientras que en la Panamericana Norte y Evitamiento, la implementación queda sujeta a la evaluación de la Gerencia de Transporte Urbano, así que no hay fecha específica.

En los mencionados sectores queda restringida la circulación de los vehículos de categorías N2, es decir aquellos mayores a 6.5 toneladas. También los camiones de categorías N3, O3 y O4.

.

Horarios de la restricción vehicular

Todos estos vehículos no podrán circular entre las 6:30 a.m. hasta las 10:00 a.m. Y entre las 5:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. de lunes a sábado.

Detalles de ‘Pico y placa’ para camiones de carga pesada

-El número par (incluido el cero) no circulará los días lunes, miércoles y viernes.

-Los camiones de placa impar no podrán circular los martes, jueves y sábados.

-Los días feriados y no laborables (sector público y privado) no se aplicará esta medida.

¿Cuáles son las 15 vías donde se permitirá la circulación de camiones?

Son 15 vías en todo Lima en la que se permitirá la circulación de vehículos de transporte de carga o mercancías en todas sus modalidades. Ello debido a la Ordenanza N° 341 y modificatorias. Aún así, la Municipalidad de Lima podrá implementar “franjas horarias de circulación y carriles de circulación segregado, entre otras condiciones”.

En toda su extensión

1. Panamericana Sur (en toda su extensión).

2. Panamericana Norte (en toda su extensión).

3. Vía Evitamiento (en toda su extensión).

4. Av. Zarumilla (en toda su extensión).

Por tramos

5. Av. Trapiche-Chillón (entre Panamericana Norte y Av. Chimpu Ocllo).

6. Av. Túpac Amaru (tramo Av. Chimpu Ocllo hasta el límite provincial).

7. Av. Chimpu Ocllo (tramo Av. Trapiche Chillón hasta Av. Túpac Amaru).

8. Carretera Central y Av. Nicolás Ayllón (en toda su extensión).

9. Av. Circunvalación (en toda su extensión).

10. Autopista Ramiro Prialé (en toda su extensión).

11. Av. Naranjal (en toda su extensión).

12. Av. Canta Callao (en toda su extensión).

13. Av. Néstor Gambetta (tramo Panamericana Norte hasta el límite provincial).

14. Vía Expresa Línea Amarilla (en toda su extensión).

15. Av. Las Torres (tramo Av. Ramiro Prialé hasta Carretera Central).

En el resto de Lima

La Municipalidad de Lima estableció una serie de condiciones de circulación de acuerdo con el tonelaje de la unidad. Estas se aplicarán en dos etapas.

A partir del 10 de setiembre

Los vehículos N1 y N2 de hasta 6.5 toneladas podrán circular sin restricción las 24 horas por las vías locales, colectoras, arteriales y expresas (menos en la Vía Expresa de Paseo de la República). En tanto, los N2 de hasta 12 toneladas podrán hacerlo por las vías arteriales durante todo el día.

A estas se les prohibirá la circulación en vías locales y expresas metropolitanas.

Desde el 4 de noviembre

Los vehículos N2 de hasta 12 toneladas circularán de lunes a sábado de 10:00 a.m. hasta 5:00 p.m. y de 9:00 p.m. hasta 6:30 a.m. del día siguiente.

Mientras que los vehículos N3, remolques y semirremolques O3 y O4 solo tendrán permitido circular por las vías arteriales de 10 a.m. a 5 p.m. y de 9 p.m. a 6:30 a.m. del día siguiente, de lunes a sábado.

La restricción vehicular no permite que estos circulen en vías colectoras y expresas metropolitanas.