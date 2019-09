Desde hoy rige el ‘pico y placa’ y carril especial para camiones de carga

Por: Eduardo Salinas

A partir de hoy, en la Vía de Evitamiento, la Panamericana Sur y Norte, se implementarán carriles exclusivos y la hora ‘pico y placa’ para vehículos de carga pesada. El propósito es mejorar la fluidez en estas vías.

La medida se iniciará con un periodo de marcha blanca que durará hasta el 22 de setiembre.

Se ha anunciado que se instalará un carril segregado en la Panamericana Sur (tramo comprendido entre las avenidas Mateo Pumacahua y El Derby) para la circulación de los camiones N2 (6,5 toneladas) y N3 (12 toneladas) y los remolques o semirremolques O3 y O4.

En estos carriles (los dos de la derecha, en ida y en retorno) se aplicará la restricción a las unidades de carga pesada de 6:30 a.m. a 10 a.m., y de 5 p.m. a 9 p.m. Las unidades de placa que acaban en número par y en cero no circularán lunes, miércoles y viernes; mientras que las de placa impar no circularán martes, jueves y sábado.

La segunda etapa se realizará en la Vía de Evitamiento (desde la Av. 7 de Junio hasta Av. Plácido Jiménez) y en la Panamericana Norte (entre la Av. Universitaria y Av. Juan Vicente Nicolini). En la Panamericana Sur la restricción se dará de manera progresiva, según la evaluación que se haga.

Transportistas en contra

Ante la medida restrictiva anunciada, el gremio de transportistas de carga dijo estar sorprendido por el Decreto de Alcaldía divulgado ayer. Afirman que la ‘pico y placa’ provocaría pérdidas que puedan llegar a 25 millones de soles por los sobrecostos que generaría.

“Se restringiría la conectividad de los vehículos con el puerto del Callao, por lo que las empresas de transporte deberán pagar doble a sus choferes y, en consecuencia, subir sus fletes. Esta medida municipal generaría pérdidas por 25 millones de soles”, comentó Geovani Diez, gerente general del Gremio de Transportes y Logística (GTL).

Explicó que movilizar las mercaderías en horario restringido va a generar sobrecostos en la logística, lo que podría subir los precios del transporte. Además, indicó que alrededor de 14,400 camiones circulan en el Callao, de esta cantidad 6,600 realizan movimientos extraportuarios, y 3,800 ingresan al puerto chalaco.

Claves

- Una salida. La norma indica las vías alternas que podrán recorrer los vehículos de carga durante todo el día.

- Vías libres. Zarumilla, Trapiche Chillón, Túpac Amaru, Chimpu Ocllo, Carretera Central, Circunvalación, Ramiro Prialé, Naranjal, Canta Callao, Néstor Gambetta, Línea Amarilla y Las Torres.