‘Pico y placa’ de camiones: Muñoz afirma que buscan educar a conductores de estos vehículos [VIDEO]

Esta mañana, durante la inauguración de la marcha blanca del ‘pico y placa’ para camiones en la carretera de la Panamericana Sur, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, opinó que los choferes de estos vehículos se creen “intocables" porque su representante, Luis Marcos Bernal, comunicó que pedirá la derogatoria de la medida.

Según el Gremio de Transportes y Logística (GTL), la implementación de horarios y vías para la circulación de transportes de carga causará pérdidas de unos S/ 25 millones diarios y de hasta S/ 140 millones al día a empresas de importación y exportación. También generaría retrasos en el traslado de productos a otras regiones.

"Me parece que no puede haber intocables. ¿Qué se creen estos señores, intocables? Eso es algo que va en contra del bien común. Nosotros estamos buscando que nos regularicemos, y educar el tipo de conducta de los conductores que manejan los camiones, que no han tenido una conducta adecuada, que hacen lo que quieren. Aquí vamos a poner orden por encima de cualquier cosa, vamos a poner por encima el principio de autoridad”, comentó Muñoz.

Añadió que la norma podrá modificarse conforme se observen deficiencias y que la restricción de la circulación de camiones no es total. “Lo que busca es tener un orden que es un clamor de la ciudadanía. Hemos aplicado esta norma y por eso estamos en un proceso de evaluación”, explicó.

Los transportistas aseguraron que la Municipalidad de Lima los sorprendió porque en un principio les comunicaron que verían la forma de “distribuir” la circulación de camiones en horas punta, mas no que deberían ceñirse al ‘pico y placa’.

“Estamos sorprendidos con el decreto de alcaldía, pues tuvimos una reunión con la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima, que nos dijo que esta medida todavía se iba a revisar en base a una serie de observaciones, los análisis que presentamos y una propuesta de solución. No obstante, nada de ello se cumplió”, aseguró Geovani Diez, gerente general del gremio de transporte pesado al diario Gestión.