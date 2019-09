Jerry Rivera cantará con los reclusos de Sarita Colonia

El cantante boricua quedó impresionado al ver por primera vez el video ‘Mi libertad’ que los alumnos de música del penal Sarita Colonia grabaron hace un par de años. “No lo había visto y estoy sorprendido”, dijo durante un encuentro que tuvimos en la ciudad de Orlando, Estados Unidos, uno de sus lugares de residencia.

Los internos grabaron dicha producción inspirados en el video que grabara Jerry Rivera junto al rapero Voltio como parte de un homenaje a Frankie Ruiz, el salsero fallecido que estuvo en una prisión y que al salir grabó su tema insignia.

Jerry Rivera vio todo el video, tuvo gestos de admiración y se conmovió por el arte de los presos que se organizaron para grabar un video que en su momento fue difundido por CNN en español. “Quiero conocerlos”, dijo y de inmediato hizo las coordinaciones con su mánager.

Como se sabe, el intérprete de ‘Amores como el nuestro’ vendrá al Perú para tener una presentación en el festival Viva la Salsa que se llevará a cabo este sábado 14 en el Jockey Club de Lima y donde compartirá el escenario junto a leyendas de la música latina como Eddie Palmieri, Papo Lucca y la Sonora Ponceña, además de Víctor Manuelle, Charlie Aponte, los Van Van de Cuba, Tito Nieves y Alberto Barros.

“Estoy conmovido al ver estos presos en el video, porque tú sabes que yo vivía en un barrio en el que muchos amigos cayeron en prisión. Algunos acaban de salir y me encontré con ellos. Creo firmemente en la rehabilitación, he participado en muchos proyectos. Que unos estemos libres no significa que no hayamos peores cosas. De mi parte les envío un saludo, y no pierdan la esperanza”, dijo el cantante. “Todos tenemos que querernos porque la vida es muy corta” agregó.

Por su lado, las autoridades del INPE y los profesores de Orquestando están haciendo los preparativos para que la visita de Jerry al penal de Callao sea un acontecimiento edificante para los internos y estén dadas las máximas condiciones de seguridad. Los alumnos de música privados de libertad están ensayando para dar una bienvenida musical al cantante, y lo invitarán a cantar juntos el tema que los ha unido a través de la distancia y de un video. La visita está programada para este jueves en la tarde.

“Estamos contentos de que Jerry haya podido ver nuestro trabajo. Significa la evidencia del poder de la música como herramienta de resocialización y la imagen positiva de las actividades que estamos realizando en cinco penales”, dijo el profesor Aníbal Martell, coordinador de Orquestando en el INPE. (Luis Miranda).