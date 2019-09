Sancionan a ocho empresas de Cusco por no cuidar datos de clientes

Cusco. La Autoridad de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sancionó a 170 empresas a nivel nacional por realizar un tratamiento inadecuado de los datos personales de sus clientes. Ocho de los amonestados son compañías cusqueñas que se desempeñan en los rubros de educación, salud, hospedaje y transporte.

Las firmas locales multadas son: Supermercados La Canasta EIRL, Clínica San José S.A.C., Clínica Pardo EIRL, Universidad Andina del Cusco, Colegio Arquidiocesano San Antonio Abad, Consettur Machupicchu S.A.C., Hotelera Cusco S.A. y Sociedad Hotelera del Sur S.A. Recibieron penalidades entre 1 a 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Raúl Vásquez, representante del ministerio, afirmó que las entidades particulares no están en obligación de solicitar información excesiva que pueda afectar incluso la intimidad de las personas. “Varios comercios piden incluso el estado civil de las personas”, dijo Vásquez.

Durante una fiscalización realizada en la región, identificaron que la mayoría de las firmas no tienen un adecuado sistema de seguridad de la información y no garantizan que dichos datos no puedan estar al alcance de terceros. “En el rubro de salud evidenciamos que se manejan datos sensibles, como son las enfermedades, información que incluso se filtraría indebidamente”, agregó.