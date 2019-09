Una semana después de que clausuraron el centro comercial Polvos Azules, los comerciantes que laboran en este predio realizaron un plantón en la Municipalidad de La Victoria para presentarle a Susel Paredes, gerenta de Fiscalización y Seguridad Ciudadana de esta comuna, la solución técnica con la que repararán el cableado eléctrico, observación que se les indicó el pasado 8 de mayo.

Maribel Gutiérrez, presidenta de Polvos Azules, explicó que necesitan que el local se reaperture para poder subsanar este problema, pues actualmente no cuentan con el dinero necesario para concretarlo.

“Nosotros no podemos pedir otra visita cuando nuestro centro comercial está clausurado. Queremos que se levante la medida cautelar, sustentar a través de un acuerdo la reapertura del centro comercial y hacer el levantamiento de observaciones en base a un plan de trabajo y cronograma porque este sustento requiere dinero y si no trabajamos no podríamos hacerlo”, aclaró.

En ese sentido, exigieron al municipio que autorice la reapertura del sótano, primero piso y azotea del lugar. Gutiérrez reveló que han perdido más de 7 millones de soles por la clausura de su centro de trabajo.

“Tenemos deudas en el banco, letras que pagar, impuestos pendientes, familia e hijos que mantener. Le pido a los funcionarios que entiendan la necesidad de los comerciantes de Polvos Azules”, manifestó.

La representante de los vendedores precisó que denunciarán penalmente a Florentino Zevallos por hacerse pasar por vocero de los comerciantes del local.