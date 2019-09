Pico y placa: mañana inicia restricción para camiones en vías concurridas

Este martes 10 de setiembre se inicia el plan de restricción vehicular ‘Pico y placa’ para el transporte de carga y mercancías, según anunció la Municipalidad de Lima.

De acuerdo con el Decreto de Alcadía 011 publicado en el diario El Peruano, desde mañana hasta el próximo domingo 22 de setiembre, la comuna limeña aplicará multas educativas a los conductores que no acaten esta medida.

¿Dónde y cuándo se aplicará el plan de restricción?

La circulación de los vehículos de las categorías N2 (mayor a 6.5 toneladas), N3, 03 y 04 transitarán entre las 6:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana, así como de 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, de lunes a sábado, según el último dígito de la Placa Única de Rodaje.

El número par (incluido el cero) no podrá circular los días lunes, miércoles y viernes; mientras que el número impar los días martes, jueves y sábados. Asimismo, los días feriados y no laborables (sector público y privado) no se aplicará esta medida.

La restricción vehicular se aplicará en la Panamericana Sur (tramo Av. Mateo Pumacahua hasta la Av. El Derby), en la Vía de Evitamiento (tramo Av. 07 de junio hasta Av. Plácido Jiménez) y en la Panamericana Norte (desde la Av. Universitaria hasta Av. Juan Vicente Nicolini).

Circulación por carriles a la derecha

Los vehículos de carga podrán circular libremente por las tres vías entre las 10:01 hasta las 16:59 horas y entre las 21:01 hasta las 6:29 horas.

El decreto indica que – cuando les corresponda circular – deberán hacerlo por los dos carriles de la derecha.

¿Cuáles son las sanciones?

La Gerencia de Transporte Urbano, la Policía Nacional del Perú y otras entidades desarrollarán campañas de educación, información y concientización durante el periodo educativo que inicia el 10 de setiembre y finaliza el 22 de setiembre de 2019.

La circulación restringida, con sanciones, se aplicará desde el 23 de setiembre en el horario de 6:30 a 10:00 horas, solo en la Panamericana Sur.

Respecto a la implementación en los tramos de la Vía de Evitamiento y Panamericana Norte, queda sujeta a la evaluación de la Gerencia de Transporte Urbano.