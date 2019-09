Trabaja y no envidies

La semana pasada, La República publicó una fotografía sobrecogedora. Un hombre postrado en el suelo de un depósito de vehículos, a la espera de una ambulancia. Él y otros dos funcionarios de la Municipalidad de Santa Anita que fiscalizaban la formalidad de las unidades de transporte, habían sido abaleados por el conductor de una mototaxi que no contaba ni con permiso, ni con SOAT y sí con un chofer irascible. Ellos hacían su trabajo al internar la moto al depósito y el otro, adujo que debía trabajar. Un día después, se informó que la Universidad Telesup denunciaba penalmente al Director de la SUNEDU por una serie de majaderías. Una universidad con 20 mil estudiantes, que levanta en sus locales fachadas quiméricas como los títulos que emite, y que en dos años no alcanzó ni las Condiciones Básicas de Calidad para obtener el licenciamiento institucional, intenta amedrentar a la cara visible de la regulación estatal. Es innegable el parecido de ambos casos: una fiscalización en la prestación de un servicio que salvaguarda la integridad de los usuarios es respondida con balazos o amenazas.

No estamos ante el interminable listado de resistencias a la autoridad: desde conductoras borrachas que le pegan a la policía de tránsito para no ser detenidas hasta el chofer del microbús que fuga atropelladamente pues debía más de 30 mil soles de papeletas. Tampoco ante ejemplos sin límites de empresas o profesionales liberales que no facturan ni entregan recibos por honorarios, evaden impuestos y luego se quejan de lo mal que va el país. En este caso, se trataría de cómo esperamos un Estado que garantice servicios de calidad y, al mismo tiempo, rechazamos la regulación y supervisión para que dichos servicios estén a la altura de las expectativas.

A las puertas del Bicentenario, una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos en Lima, Piura, Ayacucho e Iquitos sobre las percepciones de hombres y mujeres respecto de su experiencia como ciudadanos, resume algunos datos inquietantes. En lo que se refiere a los servicios, por ejemplo, nueve de cada diez encuestados considera que la situación de la seguridad ciudadana es mala o muy mala. En salud pública, tres de cada cuatro personas en Lima y Piura la evalúan como mala; mientras que en Lima, más del 60% considera que la educación ofrecida por escuelas públicas es muy mala. Los servicios evaluados como deficientes van de la mano a una percepción sobre la desigualdad entre los peruanos. Entre el 55% y el 70% de los encuestados consideran que en Perú no todos tienen las mismas oportunidades para salir adelante, y ocho de cada diez están en desacuerdo con la afirmación de que la justicia es igual para todos. En un país cuyas instituciones públicas no brindan la atención que se espera recibir, se apuesta por una salida individual basada en el esfuerzo y en el trabajo ante el cual, el Estado regulador parecería convertirse en una suerte de estorbo.

Como sugiere el estudio que glosamos, el dinamismo económico de años recientes ha instalado el sentido común de que es posible progresar esquivando cualquier instancia pública. Por eso los vendedores avanzan sobre las veredas de Gamarra, pese a la existencia de tiendas en las galerías, y las carretillas de empanadas y golosinas contaminadas apuntan a intoxicar al más desprevenido peatón. Trabaja y no envidies, como rezaba un antiguo letrero en las llamadas “combis asesinas”.

