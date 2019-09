Carabayllo: cámaras de seguridad graban a profesora golpeando a niños de 3 años [VIDEO]

Padres de familia cuyos niños de 3 años estudian en el colegio La Molina de Carabayllo denunciaron ante la comisaría de este distrito que la profesora Elizabeth Merino golpeaba a sus hijos. Acusación se realizó después de que se revelaran las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del salón donde la maestra cometió las agresiones.

Pese a que ella reconoció que cometió maltrato contra los menores, las autoridades de Carabayllo no pudieron detenerla por falta de flagrancia, explicó el comisario Teodolfo Nuñez al diario La República.

“Todos los días el personal de la comisaría de Carabayllo patrulla la zona. Fue así como acudieron al colegio y trasladaron a la profesora a la comisaría. Allí conversó con los policías, pero no la detuvieron”, contó.

Las familias de las víctimas acudieron a la dependencia policial para denunciar a Merino. Según Nuñez, el caso lo investigará la Fiscalía de Familia.

Una de las niñas afectadas no acude a este centro de estudios desde abril de este año, luego de que le dijera a su madre que la profesora la golpeaba. Según la señora, la menor siente miedo de ingresar al lugar.

“Hice la denuncia ante la UGEL, pero no me hicieron caso. Hablé con las demás mamás, pero no me creyeron. Mi hija ya no viene a estudiar. La traía, pero no quería quedarse; gritaba y se desesperaba”, contó a TV Perú.

Cuando se le consultó si había maltratado a los niños, Merino dijo que “se han equivocado de persona”. En el video se ve que lanza un libro contra el rostro de un menor.