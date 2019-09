Loreto: padres denuncian que su bebé murió por presunta negligencia médica

Bony Jarly Pérez Villacorta y Rubí Raquel Rodríguez Laulate denunciaron que su bebé recién nacido fallecido por una sepsis neonatal y enterocolitis necrotizante extrema, y la falta de atención durante los cuatro días que estuvo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Felipe Santiago Iglesias de Loreto.

Además, al bebé prematuro de 29 semanas, que nació con 650 gramos, no le realizaron los exámenes auxiliares necesarios, tampoco hubo supervisión médica a cargo.

“Nuestro hijo nació por cesárea el 2 de febrero de 2015 y, los días 2, 3, 9 y 14 de febrero, y el 1 de marzo, no se efectuó ningún tipo de atención médica, solo lo vieron internistas en 23 oportunidades”, afirmaron los progenitores.

Se debe tener en cuenta que el Gobierno Regional de Loreto es la autoridad encargada de la administración y gestión de los centros y hospitales nacionales de salud. Por lo que los padres aseguran que no han cumplido con la reparación civil de 200 mil soles por la muerte del bebé.

El abogado de la familia, Mario Ríos, señaló que hasta el momento, el órgano nacional no se hizo responsable de nada, (gastos de velorio, entierro, trámites etc.)

“Si el sistema de salud no repara los daños causados, no va haber corrección de los graves errores, además, no hay políticas únicas que mejoren las atenciones médicas, administrativas y competencias del personal encargado”, afirmó el especialista en salud pública.

También, advirtió que existen muchos casos de personas que sufren negligencias médicas y no tienen acceso a justicia.