Fiscalía rescata a seis niños en estado de abandono en puente Atocongo [VIDEO]

Con signos de haber consumido drogas, fueron rescatados seis menores de edad que solían dormir debajo del puente Atocongo, en San Juan de Miraflores el último domingo 8. Hasta este lugar llegaron representantes de la Fiscalía de Lima Sur y la Policía Nacional.

Las fiscales de familia Violeta Gómez Hinostroza y Emperatriz Verdi Zevallos informaron que los menores estaban en alto riesgo y algunos de ellos manifestaron haber estado en un albergue.

“Es el mismo problema persiste, la Unidad de Protección Especial (UPE) busca a cualquier familiar para entregarlos, pero los chicos vuelven a estar en situación de calle y sin ningún tipo de tratamiento”, indicó Gómez Hinostroza.

Alexander (14) cuenta que su mamá y su papá están presos hace dos años. Su abuelita es la única que se ocupa de él y sus otros tres hermanos quienes no van al colegio. Le pidió permiso para salir a la abuela el último sábado para desparecer toda la noche y dormir en el puente Atocongo con otros chicos de la calle.

“Yo robo sonrisas señorita” dice Henry (14). El adolecente trabaja como payasito y se sube a los buses de la Panamericana. El padre de Henry se encuentra en Chile y la mamá no vive en Lima. Estuvo internado en un albergue de Ancón durante dos años, pero volvió a las calles para consumir terocal.

Los niños fueron derivados a la comisaría de Pamplona I y se dispuso que la UPE de Lima Sur tome sus casos.

“Los menores estaban durmiendo con muestras de terocal y marihuana. Sus historias son lamentables, no ven a sus padres, son de hogares disfuncionales. A la UPE le digo que proteja a estos niños y recomiendo a los padres a encaminarlos bien a sus hijos y el peligro que corren en la calle”, refirió Verdi Zevallos.

Problemática de albergues

La fiscal Violeta Gómez Hinostroza refiere que no hay suficientes albergues públicos y el Estado está fallando en diversas instancias. “No solamente no le dan albergue a los menores de edad que necesitan sino lo que es más grave aún es que en muchos casos no dan ningún tipo de tratamiento y no hay seguimiento. El Estado asume, pero luego los abandona al dejarlos con cualquier familiar”.

“Para atender es necesario aumentar el presupuesto para las UPE del Ministerio de la Mujer y el Inabif a fin de proteger a los menores en abandono”, exhortó.

Alertó además que los niños y adolescentes son devueltos a cualquier familiar sin que estos hayan recibido previamente algún tratamiento psicológico o de rehabilitación, en el caso de drogadicción.

En el país no hay centro especializado para adolescentes en consumo de drogas. Es necesario mayor presupuesto para contar con más especialistas en psicología, psiquiatría y asistencia social, puntualizó la fiscal de familia de Chorrillos.