Cañete: pobladores formalizarán denuncia contra alcalde y expolicías por usurpación

Luego de hacer público el conflicto que viven desde hace ya varios meses, en los que han enfrentado a invasores y matones presuntamente enviados por sus propias autoridades, los pobladores de la asociación de vivienda Luz del Sol de Apurímac, en Cañete, han decidido formalizar la denuncia contra el alcalde de esta provincia y las personas con las que éste vendría conspirando para desalojarlos de sus lotes.

Así lo anunció la presidenta de esta asociación, Esther Angélica Saavedra Tintaya, quien el último viernes acudió ante la unidad especializada de la Policía para hacer efectiva la denuncia y poner fin al clima de tensión y conflicto que viven en este sector ubicado a la altura del kilómetro 151 de la antigua Panamericana Sur. Según dijo Saavedra, en los últimos días la situación se habría agravado.

“Han contratado matones de Lima con la intención de desalojarnos. Los responsables de todo esto, son los exmiembros de nuestra asociación, que hoy, confabulados con el alcalde Segundo Díaz, han hecho su propia asociación Santa Rosa y nos vienen hostigando para nos vayamos. Queremos pedir garantías, porque hay varios de nosotros que hemos sido agredidos y amenazados”, señaló indignada Saavedra.

Asimismo, la denunciante aseguró que han tenido que organizarse en rondas, con silbatos y en diferentes turnos para que los invasores no ingresen a sus predios. “Desde que decidimos hacer pública nuestra realidad, todo se ha puesto peor. Pero no nos van a amedrentar, nosotros no vamos a regalarles lo que nos pertenece. Esto es una injusticia”, acotó.

Tras presentar una serie de documentos y pruebas de las agresiones sufridas en los últimos meses, la unidad policial le recomendó ampliar la denuncia contra todos los implicados, entre ellos expolicías y el presidente de la asociación Santa Rosa, Darío Palomino Leoyacc. De este modo,se formularía una denuncia por crimen organizado y usurpación de propiedad, al tratarse de presuntos traficantes de tierras.

Sobre los cargos contra el actual alcalde provincial de Cañete, este medio ha intentado recoger su versión en varias ocasiones sin obtener respuesta. Sólo hemos podido recoger declaraciones a medios locales en los que señala que la consigna de la comuna es recuperar las tierras de la zona conocida como Pampa Clarita, presuntamente invadida por la asociación Luz del Sol Apurímac.