Arequipa: Contraloría convoca a 300 profesionales para copar plazas

Mónica Cuti

La Contraloría General de la República abrió una convocatoria para copar 300 plazas de trabajo a nivel nacional. El llamado forma parte del Programa de Formación e Incorporación de Nuevos Talentos de Control Gubernamental en el Perú.

El concurso está dirigido para los profesionales en economía, medicina, ingeniería ambiental, ingeniería agrícola, ingeniería civil, ingeniería económica, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería sanitaria e ingeniería de sistemas. Se requieren 50 médicos, 70 economistas o de ingeniería económica y 180 de las demás carreras.

Los postulantes deberán ser titulados, colegiados y habilitados, además de contar con la experiencia profesional mínima de dos años desde su egreso.

Los profesionales interesados deberán ingresar al portal institucional www.contraloria.gob.pe. La información aparece consignada en la sección “Únete a nuestro equipo”, en el portal; luego hay que hacer clic en la opción del Programa Nuevos Talentos. Ahí encontrarán información sobre el programa. Las inscripciones se efectúan en línea del 20 al 23 de septiembre. Los postulantes deberán contar con disponibilidad inmediata, en caso de que sean elegidos.

Entre los requisitos están no tener condena firme por delito doloso, no estar inhabilitado administrativamente ni judicialmente para ejercer la profesión, tener conducta intachable, suscribir una declaración jurada de no tener conflicto de intereses dentro de la Contraloría General de la República, entre otros.

Quienes ingresen serán capacitados en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República.

Una vez que hayan culminado la capacitación y aprobado el programa, serán asignados a unidades orgánicas de la Contraloría General a nivel nacional. La disponibilidad del ingreso a alguna unidad orgánica será determinada por la entidad. Esto, de acuerdo a las necesidades institucionales y por orden de mérito.

El Programa de Formación e Incorporación de Nuevos Talentos de Control Gubernamental es parte de las acciones de la Contraloría para el fortalecimiento institucional, con esto se busca formar e incorporar a nuevos auditores gubernamentales.

Los contratados estarán bajo el régimen 728 y ganarán 5 500 soles mensuales.