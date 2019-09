Arequipa: 600 estafados de PrestaPerú en Caylloma

Roberth Orihuela

Son las nueve de la mañana en Chivay, capital de la provincia de Caylloma, y la oficina del abogado Román Espinel está repleta de clientes. Son los ahorristas de la quebrada Cooperativa de Ahorro y Crédito PrestaPerú.

Todos tienen algo en común. Confiaron sus ahorros a esta cooperativa gerenciada por René Manrique, a quien le atribuyen la responsabilidad de hundirla en la insolvencia. El dinero depositado provenía de la venta de sus animales, chacras, cosechas etc. Los ahorros de su vida.

PrestaPerú instaló una sucursal en 2002 en Chivay con el nombre de PrestaSur, sus intereses jugosos atrajeron a cientos de socios. Pagaban hasta 14%, un porcentaje que no ofrecía ninguna entidad financiera.

Esa bonanza se acabó el pasado 23 de agosto, cuando la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ordenó el cierre de todas las oficinas a nivel nacional. Había un desbalance financiero de casi S/ 300 millones y un rosario de irregularidades. En Caylloma estafaron a 600 ahorristas. En la oficina de Román Espinel, muchos tienen miradas resignadas. Este abogado fue elegido por los ahorristas de Caylloma para iniciar acciones legales contra los directivos de la cooperativa e intentar recuperar parte de su dinero. A su oficina van todos los días con vouchers, comprobantes y todo lo que sirva para demostrar que tuvieron fondos depositados en esta institución.

Uno de ellos es Isidro Cayani de 62 años. Tenía S/ 16 mil depositados a plazo fijo producto de la venta de sus animales de pastoreo. En junio quiso retirar su capital pero los trabajadores de PrestaPerú se lo impidieron. Lo convencieron que el capital e intereses continuaran engordando.

Lo mismo le pasó a Pedro Quispe Morochaca. Este tenía 10 mil soles que ganó de la venta de ganado. El dinero iba a usarlo para su esposa, puesto que necesita una operación a la vesícula. Cuando acudió a retirarlo en febrero, le dieron largas. Al final se quedó sin nada.

Nicolasa Mamani depositó hace siete años S/ 34 mil de la venta de sus terrenos. También lo perdió todo.

Espinel calcula que entre todos los socios de Caylloma hay una pérdida de S/ 20 millones. La única esperanza es esperar el remate de los activos de la cooperativa y atender a los miles de estafados. Pero parece una solución lejana. Muchos de esos bienes ya están embargados o sobrevalorados.

Desesperados por cobrar

Pero las historias de los socios no se limitan al dinero que tenían depositado. También a los deudores y la forma cómo en los últimos meses PrestaPerú empezaba a cobrarles. “Tenían un grupo de matones, que te buscaban para que pagues. A mí me vieron enfermo y me dejaron por un tiempo pero luego volvieron a cobrarme más intereses”, cuenta un exsocio que prefiere el anonimato.

En los últimos años predominaron cobradores, ya no había analistas para ofrecer créditos. “Estaba solo el administrador y tres personas más, ni seguridad tenían. Nos pareció raro, pero señalaban que tenían mejor tecnología”, cuenta otra ahorrista.

César Huallpa era deudor. Debía 2 500 soles desde 2016. Fue atropellado y quedó convaleciente casi medio año. Cuando los cobradores le notificaron, su deuda creció hasta los S/ 22 mil.

Zacarías Ocsa, su compadre, acudió donde el administrador y pidió pagar solo el capital, los 2 500. Aceptaron. Estaban desesperados por recuperar algo.

Los ahorristas de Caylloma esperan ser considerados en la lista de los beneficiarios de los 1 400 soles que la SBS entregará como apoyo. Pero no se contentan con eso. Señalan que lucharán, si no es para recuperar su plata, al menos para ver a los funcionarios de PrestaPerú tras las rejas por estafarlos.