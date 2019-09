Sujeto es detenido al robar celular y llora para evitar ir a la cárcel [VIDEO]

Un sujeto protagonizó un insólito vídeo luego de robar un celular en las calles del distrito de Santa Anita.

El ladrón identificado como Juan Delgadillo Quispe fue capturado por un grupo de serenos y policías del distrito, luego de haber robado un teléfono móvil a una mujer.

Lejos de reconocer su error, el ladrón lloró y vociferó excusas para evitar ir a la cárcel. En el vídeo captado por la Policía Nacional (PNP), se aprecia como el sujeto pide a los agentes que se le perdonen su fechoría y asegura que se vio afectado por la marihuana que fumó minutos antes del suceso.

“Tengo dos hijos. Con una denuncia ya no voy a poder chambear. Ya no lo voy a volver hacer, es por la necesidad que tengo, solo estos 15 días que no tengo trabajo. Enserio, me acabo de meter un troncho y me he loqueado”, indicó tras la intervención.

A pesar de las excusas, Delgadillo Quispe fue trasladado a la comisaría de Villa Hermosa en Santa Anita, donde se le investigará por su acto ilícito.

Este no es el primer caso en el que los ladrones lloran y ponen excusas para evitar ir a la cárcel. Estos sujetos inclusive fingen enfermedades.