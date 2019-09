Tratamientos para hepatitis C son inaccesibles por patentes

Por: Luz Alarcón C.

Más de 250 mil personas en el Perú sufren de hepatitis C y para su tratamiento existen dos medicamentos llamados sofosbuvir y daclatasvir, que en conjunto curan el 90% de esta enfermedad.

En EEUU, un tratamiento de 12 semanas cuesta US$ 84.000. Ante los precios altos, el Mercosur negoció con la empresa Gilead Sciences, fabricante del fármaco, y logró un precio de US$ 6.000 para los países de América Latina, incluido Perú.

Además, ya ingresó al mercado mundial una versión genérica a US$ 132 que la brinda el Fondo Estratégico de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, estos medicamentos no pueden ingresar al Perú porque daclatasvir tiene una patente hasta el año 2027.

Javier Llamoza, decano del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima, explicó que si un país declara el medicamento de interés público, existe el mecanismo de la licencia obligatoria que permite que ingresen otros competidores al mercado y el dueño de la patente reciba una regalía por cada comercialización que se haga con el genérico. “Esto es posible, países como Brasil, Ecuador y EEUU lo han hecho desde 1994. Este mecanismo existe porque las patentes no pueden ser limitantes cuando la gente puede morir, existe una resolución", acotó Llamoza.

Asimismo, detalló que en el 2017 el Estado compró con US$ 11.000, monto con el que pudo cubrir 100 tratamientos de pacientes con hepatitis C en lugar de solo uno. “Fue la primera compra registrada y no sé por qué compraron a ese precio cuando Mercosur ya había negociado a US$ 6.000. Igual no podemos pagar un precio tan alto cuando en el mundo ya existen versiones genéricas que cuestan 132 dólares”, anotó.

Datos

- VIH. La licencia obligatoria se iba a utilizar en el Perú para antiretrovirales en el 2015. Sin embargo, quedó archivado por el Congreso y recién en el 2017 que venció la patente ingresó un competidor. Precio se redujo de S/ 18 a S/ 1,60.

- Tailandia. Aplicó una licencia obligatoria para un antiretroviral y el precio se redujo en 99%.