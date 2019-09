Profesor acusado de violar a alumna trabaja para Dirección Regional de Educación Piura

Rony Martín Pasapera Quezada fue acusado de embarazar a su alumna, de 16 años de edad y quien cursaba quinto de secundaria, en el 2004. La menor dio a luz el año siguiente. A él se le acusó de violar a la menor. Sin embargo, actualmente trabaja como consultor de la Dirección Regional de Educación - Piura (DREP).

El profesor ha sido contratado desde febrero del presente año por medio del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) con un sueldo de 8 000 soles, según lo informado por Perú 21. El contrato del hombre venció en el mes de junio; no obstante, fue ampliado hasta septiembre.

Luego de que se constató que la familia de la menor realizó la denuncia en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Piura, a donde ella asistía, a Pasapera Quezada se le abrió un proceso administrativo por seducción, violación y abuso de autoridad. Por ello fue separado de manera definitiva del servicio educativo.

Una radio local se puso en contacto con el acusado, quien al ser consultado por el hecho lo minimizó el. Él indicó que el tema fue administrativo más no penal.

“No es lo que la prensa informó, fui sancionado eso sí lo reconozco, pero si usted investiga a los pastores, ellos no han sido inmaculados, han cometidos varias cosas y están ahí. De acuerdo a ley esa sanción ya finiquitó y yo he vuelto a mis funciones de profesor por el Estado. ¿Cuál es el problema? lo mío no es penal, es cuestión administrativa, nada más”, expresó Pasapera.

Asimismo, consideró que sí está apto para el cargo y que lo ocurrido fue una ‘’imprudencia’’. ‘’Como todo ser humano cualquiera puede tener un error. Estoy apto físicamente, legalmente y académicamente’’, expresó el docente.