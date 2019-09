Magdalena: supuestos repartidores de delivery asaltan violentamente a dos mujeres [VIDEO]

Dos amigas fueron víctimas de un asalto en el distrito de Magdalena del Mar, a manos de sujetos que utilizaron una moto e indumentaria de una empresa de reparto para tratar de hacer disimular su delito.

Ocurrió este último lunes en el cruce de las avenidas 28 de julio y Manco Cápac. Las agraviadas conversaban con tranquilidad cuando se acercó uno de los delincuentes que llevaba casco y una mochila característica de los aplicativos de las entregas a delivery.

El sujeto amenazó con un arma de fuego a las mujeres para arrebatarles sus pertenencias, a pesar que ellas trataron de huir. Luego de lograr su cometido corrió hacia una de las esquinas donde lo esperaba uno de sus cómplices con la moto y ambos huyeron, tal como consta en los videos de las cámaras de seguridad mostradas por América Televisión.

“Vimos una moto que lleva las cajas esas de Rappi. Él se detuvo, se bajó uno de ellos con un casco y me quitó la cartera, el celular y me estaba apuntando todo el tiempo con el arma. El tipo estaba muy nervioso y si no me mató fue de milagro”, revela una de las víctimas al citado medio.

Atemorizados vecinos de esta zona de Magdalena indicaron que no es la primera que delincuentes cometen robos bajo la modalidad de fingir ser repartidores de pedidos a delivery. “Días anteriores, el martes y viernes pasado también también se ha producido asalto con arma de fuego. (...) Y eso nos tiene preocupados, la inseguridad”, reveló uno de ellos.