Docentes de institutos pedagógicos darán examen para seguir en la carrera

Por: Carlos Contreras Chipana

El futuro de sus puestos dependerá de los resultados que obtengan al ser evaluados hasta en dos oportunidades. En el 2020, los cerca de 1.300 profesores nombrados de los institutos pedagógicos estatales de todo el país rendirán una prueba, de forma obligatoria, para asegurar su permanencia en el cargo.

Así lo adelantó a La República la viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación (Minedu), Patricia Andrade, quien aclaró que los docentes ya han sido capacitados para este proceso nacional, por lo que si desaprueban en dos ocasiones serán retirados de la carrera pública.

Este examen forma parte de lo establecido por el reglamento de la nueva Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, publicado en setiembre del 2017. Este es el primero que se aplicará a los profesores de los institutos públicos.

"Este año ya se les está capacitando a través del programa de fortalecimiento de capacidades para la evaluación ordinaria de permanencia, teniendo en cuenta que son evaluadores y formadores de los futuros profesores. Fueron 200 horas pedagógicas", explicó Andrade.

Según la ley, los maestros de institutos deberán someterse a un primer examen, cuyos resultados serán emitidos por la Dirección Regional de Educación. Si desaprueban, podrán someterse a una evaluación extraordinaria, la cual deberá aplicarse en los siguientes 12 meses. Si los resultados de esta prueba también son desfavorables, se emitirá una resolución que dará por terminada la carrera, similar a lo que ocurre si un maestro de escuela desaprueba por tercera vez el examen de desempeño.

"Estimamos que en marzo empiece el proceso de evaluación, que consistirá en una prueba sobre conocimientos pedagógicos, luego se revisarán los documentos y se observará una clase en aula. Todo debe terminar en mayo", dijo.

Mejora salarial

Se debe indicar que, actualmente, los 1.300 docentes ganan alrededor de 3.480 soles.

Sin embargo, la viceministra de Gestión Pedagógica precisó que solo los que logren asegurar su puesto, tras la prueba de permanencia, tendrán un aumento de sus sueldos, por lo que pasarán a ganar 3.890 soles. Este incremento tiene que darse para que ellos ganen lo que les corresponde del primer nivel de su nueva carrera pública que se establece en la Ley de Institutos.

Gremio se opone

Consultada sobre este tema, la secretaria de institutos pedagógicos del Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú (Sidesp), Carmela Sifuentes, aclaró que su gremio no se opone a las evaluaciones; sin embargo, dijo que la prueba de permanencia significa un despido indirecto de su trabajo.

"Nosotros buscamos un examen de desempeño con una propuesta de mejora continua de los institutos. No queremos evaluaciones que buscan desestabilizar la situación laboral de los profesores", aseveró.

La dirigente también indicó que si bien han sido capacitados, comprobaron que la preparación ha sido improvisada. "Y no podemos hablar de aumento de sueldos tras la prueba porque eso sería lo que nos correspondería según ley. No obstante, nosotros planteamos que no nos dividan de la carrera pública de los docentes de institutos tecnológicos", agregó.

Es por eso, según Sifuentes, que ya existe un dictamen aprobado por la comisión de Educación del Congreso que ha recogido todas las propuestas de cambios a la ley que presentó el Sidesp. "Este dictamen ya está en el pleno del Congreso para su debate. Esto nos beneficiará a nosotros y a los 8 mil profesores de los institutos tecnológicos".

Se viene licenciamiento

La viceministra anunció que a fines de este año empezará el proceso de licenciamiento de institutos pedagógicos, a fin de que se conviertan en escuelas de educación pedagógica y puedan tener rango universitario.

"En el Perú había 347 institutos pedagógicos. Pero tras un proceso de revalidación ahora tenemos 205 que deben cumplir con las condiciones básicas de calidad. De ellos, 103 son públicos y 102 privados", dijo.

La Resolución Viceministerial Nº 227-2019-Minedu y su anexo, publicados en El Peruano, establecen cinco condiciones referidas a la gestión institucional, académica; así como infraestructura, personal docente y previsión económica y financiera.

Estos institutos darán grado de bachiller

Los 205 institutos pedagógicos deben solicitar su licenciamiento hasta el 30 de junio del 2021 para su adecuación como escuela. Una vez licenciadas, darán el grado de bachiller y el título de licenciado en Educación, a diferencia de los institutos, que hoy otorgan el título de profesor.

El Minedu ha establecido un cronograma de presentación de solicitudes que se iniciará el 7 de octubre. Según el cronograma, 40 institutos lo harán el 2019, 80 el 2020 y 85 el 2021.