Fiscalía pide prisión preventiva para médico que abusó de niña cuando la examinaba

Un nuevo caso de violación contra un menor causa conmoción en La Libertad. Y es que una niña de ocho años fue víctima del médico Joel Gilberto Santillán Silva, de 35 años, cuando este debía examinarla por otro caso de presunto abuso sexual. Por ello, la Fiscalía pide nueve meses de prisión preventiva.

La madre de iniciales M. L. A. acudió junto a su pequeña al Hospital de Apoyo de Tayabamba, Pataz, La Libertad, a fin de que sea evaluada debido a una denuncia de presunto abuso sexual.

Según el testimonio de la madre de la menor de ocho años, la niña salió del consultorio del hospital Minsa llorando y con lesiones visibles, la tarde del martes. Ella encaró a Santillán Silva, pero, personal de seguridad del centro de salud la retiró del lugar.

Además, denuncia que el Hospital de Apoyo de Tayabamba la coaccionó para que retirase las graves acusaciones. El médico le pidió que saliera del consultorio para realizar la revisión y, fue allí, cuando aprovechó para ultrajar a la niña.

“Él me pide que me retire, que lo espere afuera para que hable con mi niña, porque dice que supuestamente delante de los papás no hablan, que tienen vergüenza, entonces me pide que le deje a mi niña sola con él, cuando la dejo sola con él, yo espero afuera y ella sale llorando”, expresó la madre de 23 años a América Noticias.

El Consejo Regional del Colegio Médico del Perú de La Libertad tiene conocimiento de la denuncia, según señalaron a La República, y su comité de Ética alista acciones contra el sujeto cuyo código de colegiatura corresponde al CMP-062759.

#Urgente | El Ministerio Público solicitó 9 meses de #PrisiónPreventiva, por el presunto delito de violación sexual en agravio de una niña (08), contra el médico Joel Gilberto Santillán Silva (35), del hospital de Tayabamba, en La Libertad. pic.twitter.com/vK1Bm9cphy — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 6, 2019

Después de la agresión sexual, la madre acudió a la comisaría de Tayabamba. Allí los peritos encontraron evidencias del ultraje. El médico fue capturado en su consultorio.

Según corresponsal de este diario, un grupo de pobladores se congregó alrededor de la comisaría de Pataz con el objetivo de pedir la liberación del médico que labora desde hace ocho años en dicho centro de salud.

Este viernes, Anais Karen Luján Ramírez solicitó 9 meses de prisión preventiva contra Joel Gilberto Santillán Silva por el presunto delito contra la libertad sexual en modalidad de violación sexual.

Además, el gerente regional de Salud, Constantino Vila, pidió un informe a fin de iniciar un proceso administrativo contra el acusado.

La audiencia de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público está programada para mañana a las 2:00 p. m., en Trujillo.