Sunedu deniega licenciamiento a la Universidad Privada de Ica con casi 500 alumnos

Por: Carlos Contreras Chipana

La Universidad Privada de Ica (Upica), con 487 alumnos, deberá cerrar en los próximos dos años luego de que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) decidiera denegarle el licenciamiento institucional.

La Upica, que antes se llamaba Universidad Privada Abraham Valdelomar, no cumplió con ninguna de las condiciones básicas de calidad y se convirtióen la universidad número 13 que recibió un licenciamiento denegado.

Según la Sunedu, no hay evidencias de que la Upica haya priorizado la asignación de recursos para el mejoramiento de su servicio educativo. “Más bien, la universidad diversificó el uso de sus recursos financieros y los destinó a diversas actividades externas y de inversión no relacionadas con sus fines universitarios”, precisó.

PUEDES VER Sunedu otorga licencia institucional a Universidad Nacional Agraria de la Selva

También dijo que no cuenta con un proyecto institucional articulado, ni ha logrado ejecutar su propia planificación asociada al mantenimiento y desarrollo de infraestructura y equipamiento, y evidencia deficiencias en su ejecución presupuestal. "Los docentes declarados como investigadores no cumplen con los requisitos y otorgó beneficios estudiantiles (becas) que no cumplen con los criterios establecidos en su propia normativa”, dijo.

Sus 487 alumnos que estudian en los programas de pregrado: obstetricia (244 estudiantes), derecho (165) y contabilidad (78) deben tener facilidades.

PUEDES VER Universidad Daniel A. Carrión de Pasco logra su licenciamiento

Antes recibieron la denegatoria la Universidad Privada de Pucallpa, la Particular de Chiclayo, la San Andrés, la Arzobispo Loayza, la Telesup; así como la Sergio Bernales, la Simón Bolívar, la Marítima del Perú, la de Lambayeque, la IPEIN, la UPIG y la Orval.

En tanto, ya hay 80 universidades que sí obtuvieron su licenciamiento.